La borrasca hunde las buenas previsiones de hostelería y alojamiento del puente de diciembre en Huelva

Las consecuencias del temporal no se han hecho esperar en la provincia. Si hace apenas una semana el sector hotelero de Huelva preveía alcanzar hasta una ocupación de un 63,4% en las plazas disponibles, el temporal lo ha dejado todo en papel mojado.

Solo en el primer tramo del puente, el impacto negativo de las borrascas en el sector han afectado, según los datos provisionales, a una horquilla de entre un 10% y un 12%. "Nos tememos que los datos serán aún más dramáticos cuando tengamos las cifras definitivas", aseguran desde la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. "Estamos hablando de una caída muy importante para los intereses del sector en este primer tramo del puente", explican para unas previsiones que superaban en un 16% la media de las ocupaciones andaluzas.

A pesar de todo "el daño no es irreversible", aseguran. "En este sector estamos acostumbrados a campear con este tipo de situaciones y confiamos en que finalmente los datos no sean tan trágicos pero es verdad que no estamos hablando de mal tiempo o de lluvias sino de alertas. Contra esto es difícil luchar".

Además de las previsiones hoteleras también ha habido un importante aumento de las cancelaciones en hostelería. Desde la Asociación Provincial de Bares y Restaurantes (Bareca) calculan que, solo en este primer tramo del puente, se han cancelado en torno a un 15% de las terrazas que había previstas tanto en la capital como en la provincia.

Ante las previsiones de alertas por lluvia la clientela "ha dejado de salir también a comer y cenar fuera" no solo a pernoctar. También la caída de los turistas, en su mayoría de territorio nacional ha condicionado este tipo de cancelaciones.

Un puente atípico para el alojamiento rural

Tampoco se ha librado la provincia de las consecuencias del temporal. Desde la Asociación Provincial de Alojamientos Rurales y Establecimientos Hoteleros, Aloja-Huelva, consideran este un "puente atípico" no tanto por el número de cancelaciones sino "por la falta de reservas previas al puente", explica su presidenta Cinta Aguilar.

"Seguimos trabajando para que el destino de Aracena y Picos de Aroche vuelva a ser un destino preferente pero la verdad es que en esta ocasión no lo hemos conseguido", asegura Aguilar. "Confiamos en la motivación de los turistas de cara a esta segunda parte del puente para que las reservas remonten".

A pesar del mal inicio, aún es pronto para conocer el alcance real de las borrascas en la economía local. "Todavía no tenemos datos concretos sobre la ocupación y sobre los motivos que nos han traído hasta aquí", advierte Aguilar. "Hay un cúmulo de circunstancias, desde el tipo de festivo, largo y con laborables en medio, hasta la economía. Todo suma", ha explicado la presidenta.