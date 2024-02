El cielo plomizo y denso descargó lluvia sin consuelo sobre la ciudad, sobre la tierra

LA INTRODUCCIÓN

LAS GANAS DE LLUVIA

La ansiedad de esperar el chaparrón que no llega

El 25 de diciembre de 1930 llovió mucho. Huelva recibió agua "sin consuelo”, según contaba Ponce Bernal en su artículo del día 26, donde describió casi en verso la tardía llegada de la lluvia de ese invierno a la ciudad y recreó su imaginación narrando cómo se viviría el momento en casa de los jornaleros que con tanta ansiedad esperaban el chaparrón que no llegaba.

Se imaginó al abuelo contento de ver la lluvia conversando con su nieto, angustiado por no poder salir a la calle a jugar. Y entabló un diálogo entre ambos, a modo de relato de ficción, con preguntas del niño y respuestas del viejo campesino. La “obscuridad de hoy -decía- es bienestar de mañana” y reclamó al cielo que lloviera mucho, como hoy lo reclamamos, con la misma energía, con la misma angustia. En este artículo percibimos la añoranza de la infancia como etapa feliz en la que la ignorancia nos conducía a reducir nuestros problemas a asuntos tan menores (pero tan trascendentales para un niño) como no poder salir a jugar por la lluvia. Vemos esos tintes literarios, novelescos, que imprimía Blanqui-Azul a veces en sus textos. En uno de los que veremos publicado en esta sección, confesaba haber escrito dos novelas, que no quiso publicar por considerar que no eran dignas de ser editadas. Una verdadera pena.

Aquellos fueron tiempos de crisis profunda en la sociedad. El crac del 29, la llamada Gran Depresión, que llegó tardíamente a España, supuso una reducción traumática en el empleo y se había extendido a todos los ámbitos. También a la agricultura, donde los labradores, por la falta de lluvia, se encontraban en situación extrema, según contaría más tarde en las semanas previas a la proclamación de la República. Otro de los problemas que tenían que enfrentar los agricultores era la incorporación de máquinas segadoras en los campos, que sustituían el trabajo del hombre, pero garantizaban rentabilidad a la producción. La rentabilidad, esa que ahora justifica el uso de los fertilizantes, siempre prioritaria…