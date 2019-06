El personal del Infanta Elena protesta por la posible suspensión del autobús de las 22:00

Los trabajadores de la Junta de Personal del Infanta Elena han emitido un comunicado en el que denuncian que la modificación en los horarios de los autobuses de Emtusa dejará a los profesionales que acaben su turno a las 22:00 sin servicio. Fuentes de la empresa municipal de autobuses han señalado a este diario que el cambio de los horarios es en respuesta a la petición de la propia dirección del centro y que, por lo tanto, no se suprime ningún servicio y solo cambia la hora del primer autobús y en consecuencia del último, pero no así la cantidad ni la frecuencia de la conexión de Emtusa con el Infanta Elena. La dirección del centro, por su parte, defiende que el mantenimiento o no del horario de las diferentes conexiones de autobuses responden a la propia demanda de usuarios y que la pérdida de los anteriores transportes fueron decisión de la anterior dirección.

La Junta de Personal del Hospital Infanta Elena en un comunicado denunció que recibió "de forma extraoficial la noticia que a partir del día 24 de junio Emtusa suprime el horario que da cobertura a los profesionales que con su turno de 7 horas que entran o salen a las 22:00. No existiendo alternativa alguna en ese caso de transporte hasta Huelva hasta las 8:00 de la mañana, salvo que se llame a un taxi". En un comunicado, la administración sanitaria defiende que "no tiene competencias sobre el transporte de los profesionales, ni para los que trabajan en el Hospital Infanta Elena ni para el resto de los centros hospitalarios de Andalucía" a pesar de lo cual "desde la dirección-gerencia del centro y junto con la Delegación Territorial de Salud y Familias se han llevado a cabo desde el pasado mes de abril varias gestiones con los responsables de la línea de autobuses municipal Emtusa, encaminadas a modificar los horarios, de forma que pudieran ajustarse a los turnos de trabajo y a las necesidades de los trabajadores". Estas negociaciones "han permitido mejorar los horarios, de forma que se han ajustado a los distintos turnos en días laborables y fines de semana, así como mantener el último autobús de las 22:10 horas durante todo el mes de junio, si bien en este tramo su permanencia en el tiempo se encuentra condicionada a la utilización que del mismo hagan los propios usuarios, entendiendo que no se puede obligar a mantener servicios financiados con dinero público que apenas tienen uso por parte de pacientes y profesionales".

Una representación de la Junta de Personal, según el comunicado del colectivo, "ha intentado hablar con la Gerente del Hospital Paloma Hergueta para intentar una solución, pero ha pasado literalmente por delante nuestra sin dedicar al menos un par de minutos". Por ello, "los miembros de la Junta de Personal hemos sido derivados a tratar el tema con la nueva directora económico-administrativa Antonia Hierro, la cual nos ha manifestado que 'el transporte de los trabajadores no es problema suyo'. Durante la reunión nos dice además que el asunto del transporte de profesionales no es de su competencia, manifestando, muy poca sensibilidad con los profesionales y escaso interés por intentar solucionar la desaparición del servicio de Emtusa en el horario en que los profesionales llegan o terminan a las 22:00". En respuesta, la dirección del centro asegura que "la directora gerente fue abordada en un pasillo sin solicitud previa de cita y justo cuando se marchaba a la presentación de la Unidad Provincial del Dolor, a la que estaba convocada para esa misma hora. En cualquier caso, los representantes sindicales fueron derivados a la directora económico- administrativa, que es la responsable de Personal y Servicios Generales". Además, según la dirección del centro, "de estas gestiones tienen plena constancia los responsables de la Junta de Personal por haberla comunicado la propia gerencia a varios de sus miembros de forma previa".

Los trabajadores recuerdan que "en febrero el transporte gratuito que funcionaba perfectamente desde hace más de 33 años fue suprimido argumentándose que Emtusa daba cobertura a todos los horarios de entrada y salida de los profesionales, cuestión que esta Junta de Personal manifestó que no era cierto y que ahora con la inminente supresión del horario de las 22:00 supone una nueva agresión a los profesionales de este centro, que no va quedar sin respuesta de esta Junta de Personal". En este sentido, la dirección del centro sostiene que "el servicio de transporte gratuito fue eliminado por la anterior dirección, a instancias de la Intervención General de la Junta de Andalucía, al disponer el centro hospitalario de forma estable de dos líneas de transporte público, una urbana gestionada por Emtusa y otra interurbana a cargo de Damas.

Como respuesta, los trabajadores convocan el viernes 21 a las 14:00 una asamblea de profesionales en la que se tratará la inminente supresión de este servicio y de las posibles acciones y movilizaciones que se tengan que realizar.

ha negado a mantener con ellos ninguna reunión, teniendo en cuenta que fueron recibidos por la propia directora económico administrativa.