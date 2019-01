Denuncian el fin del servicio de autobús para el personal hospitalario

El servicio de transporte de los trabajadores del Infanta Elena, que llevaba en funcionamiento desde el año 1985, dejará de estar habilitado el próximo 31 de enero, según denuncia la Junta de Personal del propio hospital. Esta supresión se iba a llevar a cabo el pasado 1 de enero pero tras varias acciones realizadas por el colectivo se anunció una prórroga hasta final de mes. “Esto es un parche que tan solo aplaza el problema de la supresión del servicio unos días”, apuntaron desde la Junta de Personal del Infanta Elena.

Los motivos aducidos para el cese de dicho servicio, contó el colectivo, fue la existencia de un informe de intervención contrario a su mantenimiento dado que “no se ajustaba a la nueva normativa de adjudicación de contratos, vigente desde marzo de este año, a que era el único hospital de Andalucía con este servicio para sus trabajadores y a la falta de necesidad real del mismo, dado que existía ya una línea de autobuses, que como transporte público les permitía al acceso a su puesto de trabajo”.

La Junta de Personal entiende que salvo la necesidad de que la adjudicación de dicho contrato se haga de acuerdo a la normativa, el resto de los motivos “no se ajustan a la realidad del centro y que es imprescindible la existencia de dicho servicio”.

Entre las razones que señalan desde la Junta de Personal están: la localización del centro hospitalario, que su ubicación “no permite acceder al mismo de forma segura salvo utilizando vehículos a motor; que la vía de acceso al centro “carece” de arcén, acerado e iluminación por lo que “no se garantiza la seguridad de los trabajadores que necesitasen acceder al mismo a pie o bicicleta”; que las líneas de autobuses existentes en la actualidad “no tienen horarios compatibles con los diferentes cambios de turno del personal en los días laborables y mucho menos en los días festivos”; y que el servicio de transporte para los trabajadores “se ha mantenido en los tiempos de la crisis económica” por lo que la Junta de Personal no entiende que, en este momento, “se recorte por falta de necesidad”.

La Junta de Personal del Infanta Elena se concentra mañana para pedir soluciones

La Junta de Personal apuntó la “negativa” del director Gerente del Hospital Infanta Elena de hacer una petición a la Plataforma Logística Provincial para que comience los trámites de un expediente que permita la realización de un concurso público que se ajuste a la legalidad y pueda mantener así este servicio.

El colectivo anunció una nueva concentración para mañana a las 11:30 a las puertas del centro hospitalario. También recogen firmas entre los profesionales del hospital contra la supresión del transporte, además de que han enviado escritos “con argumentos que justifican el mantenimiento del servicio” al gerente del hospital, al delegado de Salud, al presidente de la Plataforma Logística, entre otros.

Hospital Vázquez Díaz

Por su parte el sindicato CSIF denunció la supresión del transporte de los profesionales del Hospital Vázquez Díaz. Según el sindicato la dirección del centro “sin previo aviso, sin dar ninguna explicación y aprovechando las vacaciones navideñas ha decidido cancelar sin informar a la plantilla ni a los sindicatos después de más de 20 años funcionando”.

Tras esta decisión los trabajadores del Vázquez Díaz no cuentan con este servicio gratuito desde el pasado 1 de enero. Un medio de transporte “pensado para facilitar la llegada al centro teniendo en cuenta su ubicación y, especialmente, la adaptación a los turnos de trabajo por la disparidad de horarios”.

La alternativa que ha dado la dirección del centro hospitalario es la “utilización de los autobuses de Emtusa”, pero, según el sindicato “tiene un servicio pésimo y no se ajusta en absoluto a los horarios de los profesionales del Vázquez Díaz”. Por todo ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios presentó el pasado 27 de diciembre un escrito remitido al director gerente, Antonio León, en el que solicitaba que no se retirara el servicio de transporte de profesionales hasta no disponer de una alternativa “que cubra las necesidad de los profesionales adaptándose a los diferentes turnos”.

CSIF pide una prórroga del servicio en el Vázquez Díaz para coordinarse con Emtusa

Además, muchos trabajadores no cuentan con vehículo ni con carné de conducir por lo que están acudiendo en taxi diariamente a su puesto de trabajo ya que la línea de Emtusa “no cuadra con las horas de entrada y salida”.

En su escrito, CSIF pidió que se prorrogara un mes más el servicio (al igual que se ha realizado en el hospital Infanta Elena) hasta que se coordine con Emtusa la implantación de un recorrido y unos horarios adecuados para incorporar a los trabajadores del Vázquez Díaz. Además, insiste en que “pasaríamos de un servicio gratuito a uno nuevo que supondría un coste añadido para unos trabajadores que ya han visto recortados sus derechos durante más de cinco años”.