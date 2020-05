Los pequeños comerciantes de Huelva piden que se regulen las nuevas rebajas

Se han adelantado más que nunca. Las rebajas comenzaron ayer y el pequeño comercio las contempla como un “gran perjuicio” para el sector si el Gobierno central no establece un marco que regule la fecha de inicio y final del período de descuentos en las tiendas.

“Para el pequeño comerciante las rebajas tienen que ser en su momento”, relata el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, quien insiste en que estos períodos benefician a unas grandes superficies “que se comen a los pequeños empresarios con descuentos muy elevados”. De este modo, los comerciantes onubenses dan el “sí” a contar con un período de rebajas, pero “siempre y cuando se establezca una regulación”.

Uno de los motivos sobre los que se sustenta la petición del pequeño comercio viene dado por la imposibilidad de que en estas tiendas se puedan rebajar productos a más del 25%, puesto que “se estarían asumiendo pérdidas”. Por ello, Gemio insiste en “el poco margen” que tiene el comercio local para plantear unas rebajas que “terminan por beneficiar a las grandes marcas”.

Ante un escenario que se presume “inviable”, los pequeños comercios piden un marco regulatorio del que España carece desde el año 2012. En este sentido, “es una petición que comenzó hace ocho años, no es una solicitud que venga a raíz del estado de alarma”, sostiene Gemio. Sin embargo, el presidente de Huelva Comercio reitera que esta ayuda “es ahora más necesaria que nunca por la triste situación en la que nos ha dejado el estado de alarma decretado por el virus”.

Con la cita reglamentación, el pequeño comercio demanda que se establezcan dos fechas de rebajas –dos meses en verano y dos meses en invierno–, al objeto de “disponer de ochos meses “para defender su producto”.

En relación a la regulación solicitada por el sector, el presidente de Huelva Comercio recuerda que países como Francia ya han acordado medidas para no “enterrar” a los pequeños comerciantes. Una de ellas, por ejemplo, es la prohibición de “las salvajes rebajas on line, puesto que no podemos luchar contra descuentos del 80%”.

Por el momento, el Gobierno permitirá, sin restricciones, las rebajas en las webs de las marcas comerciales, aunque el pequeño comercio pide la regulación de las mismas. Su petición se debe a que el comercio local “no vende en webs porque no le es un medio rentable, por lo que tener que luchar contra un mercado que está cada vez más estandarizado y que, además, contempla descuentos del 80%, nos lleva a una situación de crisis”, reconoce Gemio.

La valoración que realizan las grandes superficies acerca del período de rebajas dista mucho de asemejarse a la del pequeño comercio. Desde la dirección de Holea se ha comunicado a esta redacción que celebran la decisión del Gobierno y que, por consiguiente, ya están preparados para la realización de acciones comerciales o de promoción que puedan llevar a cabo los operadores del centro comercial.

Respecto a las acciones de descuentos, Holea ha insistido en que, en todo momento, estarán acompañadas de medidas de seguridad que garanticen “el mantenimiento de la distancia social mínima, el cumplimiento de los límites de aforo, o que comprometan el resto de medidas establecidas en la nueva orden”.

Cabe recordar que si Sanidad así lo decreta, Huelva entrará el próximo lunes en la fase 2 del desconfinamiento, por lo que, siguiendo las directrices y la normativa dictada por el Gobierno para la apertura al público de complejos comerciales, Holea abrirá sus puertas el próximo 25 de mayo.

Los pequeños negocios aseguran que no pueden luchar contra las promociones ‘on line’

Lo hará, además, “con numerosas medidas” para garantizar la higiene y la seguridad de sus clientes como el control de aforo, tanto en zonas comunes y en los distintos establecimientos que conforman su oferta comercial y de ocio; además del empleo de señalética recordatoria sobre las medidas de seguridad: mantenimiento de la distancia social y recomendación de uso de mascarillas y guantes.

De la misma manera, el centro establecerá un itinerario guiado en sus zonas comunes para canalizar el tránsito de personas y habilitará para sus clientes numerosos puntos con gel hidroalcohólico. Asimismo, Holea recomendará el pago con tarjeta o dispositivo móvil, desactivará los soportes táctiles informativos del centro y ofrecerá información detallada y actualizada sobre el número de clientes presentes en el centro tanto desde su web como a través de la App.