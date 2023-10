La peatonalización de la calle La Fuente de Huelva comenzará antes de finalizar el año

Las obras de peatonalización de la calle La Fuente comenzarán antes de finalizar el año. El primer teniente alcalde y responsable del área de Urbanismo y Medio Ambiente y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, señaló que una vez que concluyan en noviembre las actuaciones que se están llevando a cabo en la Plaza de las Monjas podrían iniciarse en la calle La Fuente, donde se proyecta una plataforma única. El tráfico rodado quedará restringido a los accesos a los garajes que hay en la zona. Contará la remodelada calle con jardineras y al final de la misma, un espacio ajardinado que servirá de antesala a la Plaza de San Pedro.

Arias manifestó que "estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para reordenar las calles del centro", de manera que una obra termine para que empiece otra, "por eso, no hemos empezado todavía la de la calle La Fuente, que empezaremos a continuación, luego irá la Plaza de San Pedro. Al mismo tiempo la de la calle Puerto, que va a buen ritmo. A continuación irá la calle Isaac Peral, que será peatonalizada, luego continuaremos por la calle Béjar. Va a haber una programación por lo menos sensata de las obras para que no esté toda la ciudad levantada".

Subrayó que éstas serán unas navidades "en las que les devolveremos a los comerciantes la campaña de Navidad que perdieron en la pasada edición y que por lo menos recuperen las ventas que el año pasado no pudieron tener. Por eso la ciudad va a estar preciosa y preparada para esa fecha y que no sean una molestia las obras".

Arias comentó que la calle La Fuente "no es una zona comercial y es una obra compatible para poderla hacer en noviembre o finales de octubre". No obstante, "se hará de manera consensuada con el sector de la hostelería, comerciantes y vecinos", aunque incidió en que "es una obra compatible y puede empezar a continuación una vez que se termine el eje de Méndez Núñez". Explicó que "nuestras previsiones son hacer la calle La Fuente, no tocar el entorno de San Pedro, a lo mejor sí empezar en San Pedro lo que es la propia plaza, que guardará la misma fisonomía, no va a haber una gran obra de demolición, con lo cual se podría empezar dentro de la Plaza de San Pedro y una vez pasada la Semana Santa se haría la urbanización alrededor".

Apuntó que el próximo año también se acometerá la actuación urbanística en la Plaza Quintero Báez, "que va ser lo que cierra el anillo del casco histórico". Recalcó que todo irá "perfectamente programado". La remodelación de la Plaza Niña se acometerá después de Semana Santa. "Está ahora en plena licitación después de las modificaciones y reformas que hemos hecho del proyecto, una vez consensuado con los vecinos".