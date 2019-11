“Las ofertas de empleo son insuficientes para paliar el déficit de más de 1.000 trabajadores de la Junta en Huelva”

Las consecuencias de los años de crisis y recesión han dejado importantes secuelas entre los empleados públicos, quienes sufrieron numerosos recortes y una merma de derechos laborales histórica para que los diferentes gobiernos hicieran frente a un problema económico y financiero que los trabajadores no provocaron. La lucha del sindicato CSIF desde entonces es poder recuperar todo lo perdido, restituir lo que fue suprimido y avanzar para conseguir unas condiciones laborales y económicas acordes al trabajo, la dedicación y el esfuerzo de los empleados públicos. En concreto, el personal funcionario de la Junta de Andalucía ha sido un colectivo especialmente castigado donde se han perdido más de mil puestos de trabajo en la provincia de Huelva en los últimos años. Manuel Antonio Conde, responsable provincial del sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF, analiza en esta entrevista la actualidad de este colectivo y hace un repaso por los principales logros y avances en materia laboral para los funcionarios de esta Administración autonómica.

–¿Qué destacaría de los derechos recuperados en los últimos años?

–Una de nuestras principales reivindicaciones fue la restitución de la jornada de trabajo a 35 horas; finalmente, conseguimos este propósito tras numerosas movilizaciones y acciones jurídicas. Hemos logrado, además, la restitución de las ayudas de acción social, la devolución de la paga extra de 2012 y perseguimos la restitución íntegra de la extraordinaria de los años 2013 y 2014. Además, cabe recordar que hemos recuperado las subidas salariales para que estén en consonancia con el IPC y hemos alcanzado un incremento del 8% de los sueldos de los trabajadores que se irá implementando durante tres ejercicios económicos.

–¿Y sobre la polémica de las bajas laborales?

–La injusta decisión de la Administración de aplicar descuentos por incapacidad temporal (las bajas laborales) fue recurrida por CSIF en diferentes foros y fue motivo de numerosas movilizaciones por penalizarnos por enfermar. Después de años de reivindicaciones, conseguimos que se volviera a la situación anterior abonando el 100% del sueldo en caso de incapacidad temporal. Por otra parte, cabe mencionar que logramos la restitución del 100% de la jornada de trabajo para el personal interino así como la recuperación de días de asuntos propios.

–¿Cómo se ha ido desarrollando el Concurso de Méritos de los funcionarios de la Junta?

–Este proceso es de vital importancia para el personal funcionario de la Junta de Andalucía ya que permite cambiar de destino optando a otro puesto de trabajo facilitando, así, la conciliación laboral y familiar. El Concurso de Méritos ha estado plagado de irregularidades y CSIF ha estado trabajando para normalizarlo y regularlo convenientemente. Hemos sido los únicos que hemos pedido un Concurso abierto y permanente presentando un proyecto a la Administración para poder implantarlo. De igual forma, hemos estado vigilantes para que se cumplieran los plazos de las convocatorias y hemos negociado alternativas al modelo actual de baremación. Nuestra lucha ha estado centrada en regularizar el Concurso a través de todos los medios a nuestro alcance: reclamación al Defensor del Pueblo, estudio jurídico por la vulneración de las normas o haber recurrido las normas dictadas que hemos considerado que eran contrarias a los intereses de los funcionarios.

–¿Se le está dando la importancia que merece la Prevención de Riesgos Laborales?

–Desde CSIF siempre hemos tenido como objetivo prioritario el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales; de hecho, hemos denunciado los problemas de acondicionamiento, infraestructuras, climatización o seguridad en diferentes delegaciones provinciales y centros de trabajo. Además, hemos participado en el nombramiento de los delegados de prevención en el Comité de Seguridad y Salud participando directa y activamente en el funcionamiento de los órganos de prevención. De igual forma, nos preocupa la salud laboral por lo que hemos participado en la Comisión de Movilidad por razones de salud del personal funcionario e interino.

–¿Cómo valora las ofertas de empleo público?

–Las diferentes ofertas de empleo público que se han ido desarrollando eran necesarias ya que durante los últimos años se han perdido miles de puestos de trabajo en el sector público. Han supuesto un paso adelante pero siguen siendo insuficientes. En concreto, en la provincia de Huelva, se eliminaron más de 3.000 empleos públicos de los cuales más de 1.000 eran de sectores dependientes de la Junta de Andalucía. Todo ello requería acciones contundentes. Por ello, participamos en el estudio y negociación de las convocatorias de oferta de empleo público de 2015, 2016, 2017 y 2018. También nos hemos personado en todos los procesos celebrados -llegando, incluso, a la vía judicial- y en los procesos específicos de baremación de la fase del concurso de los procesos de Promoción Interna.

–Finalmente, ¿qué puede comentar precisamente sobre la Promoción Interna?

–Actualmente en la Administración General existe lo que llamamos coloquialmente un “embudo” con respecto a la promoción interna, especialmente en el cuerpo C1, donde se concentra gran cantidad de personal y la posibilidad de acceder a cuerpos superiores es cada vez menor dado que no ofertan plazas suficientes para poder promocionar. También tenemos el problema de la no existencia de promoción para diversos puestos de carácter técnico, que provocan la no existencia de carrera profesional de estos trabajadores. Nuestro objetivo es conseguir que todo el personal funcionario pueda mejorar en su promoción profesional, aumentando el número de plazas. También apostamos por la promoción horizontal, algo que el TREBEP ya tiene contemplado y que ya se realiza de manera efectiva en órganos como la Cámara de Cuentas. Sobre la promoción horizontal hemos realizado un estudio pormenorizado y hemos presentado una propuesta a Función Pública para su ejecución.