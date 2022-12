Las noticias más destacadas de este viernes 1 de diciembre en Huelva

El viernes ha arrancado en Huelva con una noticia muy positiva. El paro bajó en noviembre y la provincia registró unos datos muy buenos en un mes considerado, desde siempre, malo.

En relación a los sucesos, cabe destacar el estruendo experimentado en varios puntos de la provincia de Huelva, el cual causó la alarma entre los onubenses. Igualmente, también ha acaparado gran interés entre los lectores el accidente de la madrugada en el Huerto Paco, en el que un coche volcó.

De otro lado, el viernes también ha dejado varias inauguraciones, como la del alumbrado que lucirá el Puerto de Huelva y la del Belén Viviente de Beas, un auténtico símbolo de la provincia en la Navidad.

Un conductor choca contra dos coches aparcados, vuelca y huye corriendo

Insólito. Un conductor en aparente estado de embriaguez ha chocado esta madrugada en la barriada del Huerto Paco de la capital contra otros vehículos que se encontraban estacionados en la calle.

Huelva marca un hito al bajar el paro en noviembre

El paro no baja, pero tampoco sube cuando habitualmente lo hace. En un mes de noviembre que tradicionalmente es malo para los datos de empleo en la provincia que prácticamente no se alteren las cifras con respecto al mes anterior es en sí mismo bueno. Huelva registra durante el mes de noviembre de 2022 cuatro personas menos en las listas del paro. La cifra es testimonial en comparación con otras mensualidades. No obstante, en contexto la lectura varía. Hace justo un año eran 2.000 las personas que en estas fechas se habían quedado sin trabajo en la provincia de Huelva.

Alarma por un fuerte estruendo en varios puntos de la provincia de Huelva

Un fuerte estruendo ha provocado la alarma en varios puntos de la provincia de Huelva. El sonido, que ha retumbado en varios hogares onubenses, ha dejado una sensación de incertidumbre en los vecinos, que hacían conjeturas sobre cuál podría ser el motivo del mismo.

Beas inaugura su Belén Viviente, el más antiguo de Andalucía

El Belén Viviente de Beas, el segundo más antiguo de España y el primero de Andalucía de estas características, ha abierto en la tarde de este viernes las puertas de la que es su 52 edición, con la renovación de muchas de sus escenas como una de sus novedades principales.

El Puerto de Huelva luce alumbrado navideño desde la nueva lonja hasta la avenida Francisco Montenegro

El Puerto de Huelva luce desde esta tarde iluminación navideña a lo largo de 3,5 kilómetros del frente portuario, comprendido desde la Nueva Lonja Pesquera en la Avenida de Hispanoamérica hasta la Fuente de las Naciones en la Avenida Francisco Montenegro y Paseo de la Ría, donde las avenidas, rotondas y arboledas, muestran distintos motivos navideños con más de 300.000 luces tipo led de bajo consumo y máxima eficiencia energética de colores neutros y cálidos.

