Huelva marca un hito al bajar el paro en noviembre

El paro no baja, pero tampoco sube cuando habitualmente lo hace. En un mes de noviembre que tradicionalmente es malo para los datos de empleo en la provincia que prácticamente no se alteren las cifras con respecto al mes anterior es en sí mismo bueno. Huelva registra durante el mes de noviembre de 2022 cuatro personas menos en las listas del paro. La cifra es testimonial en comparación con otras mensualidades. No obstante, en contexto la lectura varía. Hace justo un año eran 2.000 las personas que en estas fechas se habían quedado sin trabajo en la provincia de Huelva.

Noviembre es un mes en el que la campaña de verano termina, la agrícola todavía no ha arrancado con fuerza y la navideña está arrancando. Tres elementos que en una provincia con una profunda dependencia de la estacionalidad implica que suela ofrecer malos datos. Según la información publicada por el Ministerio de Trabajo, el total de personas que se encuentra sin empleo en Huelva es e 43.797. Con respecto al mismo mes del año pasado son 8.121 personas menos con un descenso del 15,64%.

De estas personas más de la mitad son mujeres con el 25.858 del total, mientras que los hombres suponen el 17.939 de los parados. Por sectores la agricultura es la que más para genera en noviembre con 310 personas. El resto disminuyen con los servicios liderando la creación de empleo con 327, la construcción con 56 y la industria con 44. La contratación por contra sufre un importante descenso con la firma de 23.005 nuevos contratos durante el mes de noviembre.

En noviembre, el desempleo ha bajado en todas las provincias, excepto en Málaga, donde los parados han ascendido en 710. El descenso ha sido mayor en Sevilla (-3.481), seguida de Jaén (-2.777), Almería (-2.491), Córdoba (-1.993), Granada (-864), Cádiz (-269), y finalmente Huelva (-4). En términos interanuales el paro sí ha bajado en todas las provincias, liderado por Málaga (-14.281), seguida de Cádiz (-12.182), Sevilla (-8.839), Huelva (-8.121), Granada (-3.294), Almería (-2.792), Córdoba (-1.325) y Jaén (-37).

El paro registrado entre los extranjeros ha subido en noviembre en Andalucía en 170 desempleados (0,30%) respecto al mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 57.338 --de estos 18.896 de países comunitarios y 38.442 del resto--, con un descenso de 4.777 parados en el último año (-7,69%).

En lo que respecta a la contratación, el número total de contratos registrados en noviembre en Andalucía ha sido de 329.011, lo que representa una subida en términos absolutos de 7.277 contratados respecto al mes anterior y relativo de un 2,26%, mientras que en términos interanuales ha habido una reducción de 166.867 contratos, un 33,65% menos.

La contratación mensual ha subido en cuatro provincias. El aumento lo lidera Jaén, con 16.650 más, seguida de Córdoba, con 6.100 más, de Granada, con 858 más y Cádiz, que suma 200; mientras desciende en Huelva, con -7.896; Sevilla, con -3.479; Almería, -3.367; y Málaga, -1.789.

La contratación interanual, por su parte, ha descendido en todas las provincias, principalmente en Sevilla, con 34.900 contratos menos (-33,65%); Jaén, con 31.264 menos (-44,17%); Córdoba, con 25.044 (-39,41%); Málaga con 21.460 (-27,96%); Cádiz, con 19.595 (-37,56%); Granada, con 14.488 (-31,94%); Huelva, con 14.269 (-38,28%); y Almería, con 5.847 (-16,32%). Del número total de contratos registrados en octubre en Andalucía, 329.011, un total de 181.719 fueron contratos temporales, el 55,23% del total, y el resto, 147.292 fueron indefinidos, el 44,76% del total.