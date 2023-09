Las noticias más destacadas de este miércoles 27 de septiembre en Huelva

Se volverá a intentar el lanzamiento del cohete Miura 1 desde Huelva contemplado para el fin se semana del 7-8 de octubre. El pleno del Ayuntamiento de Huelva ha abordado la limpieza y protección de Los Cabezos haciendo una clara apuesta por visibilizar en patrimonio histórico de la ciudad.

El cohete Miura 1 ya tiene fecha para un nuevo intento de lanzamiento desde Huelva

Cien días después del último intento de lanzamiento -el pasado 17 de junio-, el cohete Miura 1 ya tiene una nueva fecha marcada en su calendario para despegar desde las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea).

La limpieza y protección de los Cabezos de Huelva centra el Pleno

La necesidad de solventar las carencias en infraestructuras hidráulicas y la apuesta por visibilizar el patrimonio histórico de Huelva han sido los pilares fundamentales sobre los que ha girado el Pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de la ciudad. Un Pleno que ha comenzado con el alegato de la alcaldesa, Pilar Miranda, en favor de las infraestructuras ferroviarias, para mostrar "nuestro rechazo al suceso de la pasada semana en el tren Huelva- Madrid, en el que se quedaron tirados durante horas 120 pasajeros". Miranda ha asegurado que "no vamos a permitir que nos traten como ciudadanos de segunda", al mismo tiempo que ha afirmado que "Huelva tiene una deuda histórica y no podemos consentir que los inversores no lleguen por falta de infraestructuras".

Fertiberia defiende ante la Audiencia Nacional que puede ejecutar su proyecto Restore 20/30 para las balsas de fosfoyeso en Huelva

No hay "ningún impedimento legal" para que el proyecto Restore 20/30 se pueda ejecutar. Fertiberia ha defendido la viabilidad de sus planes de restauración de las balsas de fosfoyeso en Huelva ante la Audiencia Nacional, a la que ha hecho llegar un escrito en el que traslada que cuenta con "todas las autorizaciones y licencias requeridas por la legislación aplicable" para ejecutar Restore 20/30.

El puente del Odiel de Huelva volverá a cortar un carril a partir de este jueves

Los trabajos de preparación para la instalación de los andamios y colocación de las placas solares y las farolas de la nueva iluminación que se va a instalar en el puente sobre el río Odiel han concluido y, nuevamente, el puente tendrá operativo solo un carril desde la madrugada de este jueves.

Recreativo: El partido con el Castellón, un "toque de atención" para "aprender y mejorar"

El Recreativo de Huelva se marchó el pasado sábado con sabor amargo del Nuevo Colombino. El cuadro de Abel Gómez certificó su primera derrota de la temporada, en un partido en el que se pudo ir con la victoria al descanso, pero que tras él, con el primero del Castellón el cuadro albiazul se desmoronó.

