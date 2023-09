Recreativo: El partido con el Castellón, un "toque de atención" para "aprender y mejorar"

El Recreativo de Huelva se marchó el pasado sábado con sabor amargo del Nuevo Colombino. El cuadro de Abel Gómez certificó su primera derrota de la temporada, en un partido en el que se pudo ir con la victoria al descanso, pero que tras él, con el primero del Castellón el cuadro albiazul se desmoronó.

Ahora, ya afronta con positividad y ganas la cita de esta jornada ante el Real Madrid Castilla (sábado a las 16:00) tras una "derrota amarga" porque en la primera parte, el Decano "peleó con un equipo muy fuerte, pero que tras el gol el equipo mentalmente se vino abajo y bajó muy pronto los brazos" admitió Antoñito este miércoles en rueda de prensa.

El jugador albiazul tiró de ironía para referirse al mal momento del Recreativo en la segunda mitad ante el Castellón, "no hace falta ser Guardiola ni Mourinho para darse cuenta de que fallamos en ese momento concreto". Un "lapsus de jornada" que espera que "pasen ahora y no más adelante" y corregir esos "errores mentales".

Antoñito aseguró que "hay que tener tranquilidad porque es la jornada 6" porque "no se sube ni se desciende en la jornada 5, 6 o 20" e "ir partido a partido aunque suene a tópico". El Recreativo "tiene que tener los pies en el suelo" y saber "cuál es el pronóstico este año".

Respecto al rival de este sábado, el Real Madrid Castilla, el albiazul cree que se puede esperar "lo peor o lo mejor con un filial". El Recreativo "tiene que minimizar sus cosas fuertes" ante un Decano "que tiene un buen equipo y lo ha demostrado en estas cinco jornadas" que llegará al Alfredo Di Stéfano "sin miedo a nada, pero con respeto" y con la intención de ganar.

El partido del Castellón ha sido un punto de inflexión para Abel Gómez y su equipo. Antoñito abundó en rueda de prensa que "el resultado ha servido para aprender y mejorar". "Un toque de atención" para saber cómo el plantel tiene que "preparar los partidos ante los rivales más fuertes que el Recreativo".

El Decano tiene que ganar en Madrid "porque fuera tiene una presión grande por la masa social que tiene de club grande". El Recre debe "demostrar que deja todo por esta camiseta y por este escudo" asumió Antoñito.

Sobre Pablo Caballero, el futbolista explicó que "poco a poco se está metiendo en los entrenamientos y, cuando esté en el equipo aportará muchas cosas al equipo".

Nacho Heras también atendió a los medios este miércoles. El albiazul, que hizo un gran partido ante el Castellón, ya que "se encuentra bien físicamente y con el equipo", pero cuando "no sirve al equipo para no conseguir nada, no me fui contento".

Para el recreativista lo "que marca la diferencia en una categoría tan igualada como Primera RFEF" es "cómo se afronta la semana tras una derrota", "sacar lo positivo de esos baches y salir reforzados" de las jornadas en las que no se cumple el objetivo.

La falta de gol marca al Recreativo de Huelva, pero a Nacho Heras eso le preocuparía "si no se generan ocasiones" porque si ya se generan ya "solo queda un problema". El equipo "está tranquilo porque los jugadores de arriba están capacitados para ello". "Los datos son los que son" y es algo "en lo que hay que mejorar y trabajar", comentó.