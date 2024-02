Las noticias más destacadas de este domingo 18 de febrero en Huelva

La jornada de este domingo 18 de febrero ha estado marcada en Huelva por el encuentro del Recreativo con el Málaga, un partido en el que el Decano perdió, quedando el marcador en 2-0. Por otra parte, la capital onubense está inmersa en el carnaval de calle, acogiendo el barrio del Molino una sesión carnavalera, con paella incluida. Respecto a la Semana Mayor, La Borriquita adquiere el título de Hermandad Franciscana.

También ha sido noticia este domingo que el traslado a las instalaciones del Puerto de los restos arqueológicos encontrados en el solar del antiguo edificio de Hacienda de Huelva se hará en verano. En materia de investigación, el investigador de la Universidad de Huelva, Juan José García Machado, ha despertado el interés internacional por su modelo para el estudio del trading online

El traslado de los restos del solar del edificio de Hacienda de Huelva se hará en "época estival"

El traslado de los restos arqueológicos del solar del antiguo edificio de Hacienda de Huelva se hará en verano. La delegada de Turismo, Cultura y Deportes, Teresa Herrera, ha afirmado que están "a expensas" de la autorización de los arqueólogos para realizar el traslado de los restos a unas instalaciones del Puerto de Huelva, ya que estos "deben estar completamente secos", por ello, estima que el proceso se realizará en "época estival" y haya "mayor seguridad" de que no haya desperfectos.

En declaraciones a Europa Press, la delegada ha explicado que "uno de los condicionantes que pusieron los arqueólogos, y ellos son los expertos", para el traslado es que "hubiera un secado completo" de los restos, por ello, no se ha podido realizar esta operación en el mes de enero como se anunció. "Los arqueólogos recomiendan que la manera más óptima para realizar el traslado es cuando esté secado completamente, por lo que mientras no sea así, lo conveniente es no tocar los restos", ha explicado. Por ello, Herrera ha afirmado que, "aunque no esté lloviendo mucho", lo oportuno es realizar el traslado en "época estival", momento en el que "se puede producir esa sequedad que dé seguridad absoluta para poder extraer los vestigios y que no se produzca ningún desperfecto".

Más información aquí

Crónica Málaga-Recre: El Decano quiere pero no puede en La Rosaleda

Se veía venir y así fue. El Recre se deja todo en La Rosaleda en un partido en el que el Málaga supo aprovecharse de la debilidad de los de Abel Gómez en los primeros compases. En tan solo cuatro minutos, Roberto y Einar hicieron dos goles que sentenciarían al Decano en la mañana del domingo.

El Decano llegó a la cita de la jornada 24 con tres ausencias. Pablo Caballero y Raúl Navas, bajas por lesión; y Antonio Domínguez, por sanción. El de Punta Umbría vio la quinta amarilla el pasado fin de semana en San Fernando. Para sustituir al centrocampista albiazul, Abel Gómez apostó por Gorka Iturraspe. El otro cambio en las filas recreativistas fue el de Álvaro Bustos por Iago Díaz. El recién llegado en el mercado de invierno disfrutó en La Rosaleda de su primera titularidad defendiendo el escudo más antiguo del país.

Más información aquí

Paella de carnaval complementada con coplas en el barrio del Molino de la Vega en Huelva

El barrio del Molino de la Vega es escenario este domingo de una sesión carnavalera, una jornada de convivencia a las puertas de la sede de la asociación vecinal, en la que la gastronomía ha jugado un importante papel, ya que se preparó para la ocasión una paella para unas doscientas raciones, una degustación complementada con coplas, las interpretadas en directo por agrupaciones de Huelva. El encuentro fue organizado por la Asociación de Vecinos Nuevo Molino, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital onubense y la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (Fopac).

El primer grupo en salir a escena fue la chirigota callejera, Los frescos de la Rábida, entre cuyos componentes se encuentra el exalcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Tras esta agrupación, actuó otra murga, Vaya porrazo, que ofreció parte de su repertorio, seguida de la comparsa Los Alquimistas, junto a los integrantes del grupo actuó la choquera infantil, Rocío Borrallo Pérez.

Más información aquí

La Borriquita adquiere el título de Hermandad Franciscana

La Curia de la Provincia de la Inmaculada Concepción de la Orden de los Frailes Menores (OFM) ha concedido a la Hermandad de La Borriquita de Huelva la Carta de Hermandad y el Título de Franciscana. El ministro provincial, fray Joaquín Zurera, ha comunicado a la junta de oficiales de gobierno el otorgamiento, que se ha hecho oficial en el transcurso de la Función Principal de Instituto ha celebrado la cofradía este domingo.

La Borriquita solicitó al ministro provincial la concesión una vez que el Cabildo de Hermanos aprobó por unanimidad la propuesta de hermano mayor, Abraham Cruz el 21 de octubre de 2021. La Carta de Hermandad de la Orden Franciscana certifica la intención y compromiso de la Hermandad de ahondar en los valores y espíritu franciscanos, en el contexto de la celebración del LXXV aniversario fundacional de la corporación.

Más información aquí

Un investigador de la Universidad de Huelva capta el interés internacional por su modelo sobre el trading online

El profesor Juan José García Machado recibió el Premio Feside a la Mejor Investigación en Finanzas otorgado en el XXXVII Congreso Anual de Aedem, que tuvo lugar en la Universidad de Vigo. La Academia Europea de Dirección y Economía de Empresa (Aedem) le concedió el Premio a la mejor ponencia en investigación en el área financiera por su trabajo titulado Análisis empírico de la Sonrisa de Volatilidad en las opciones sobre el índice EURO STOXX 50.

Gracias a esta distinción, la doctora María Luisa Saavedra, investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) y presidenta de la Comisión de Investigación de la Fundación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, contactó con él para que impartiera una conferencia a finales del año pasado, en colaboración con esta entidad. El interés por dicha ponencia radica en que la Comisión de Investigación de la Fundación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aglutina a los CEOs y responsables financieros de las principales empresas mexicanas, con más de 1.300 miembros repartidos por 20 ciudades de todo el país.

Este instituto le ha distinguido por su colaboración en la creación de un modelo para el estudio del trading online, consistente en un sistema de ecuaciones estructurales basado en mínimos cuadrados parciales, metodología que aplica Machado en sus investigaciones. En concreto, presentó un modelo que tiene en cuenta diferentes variables que influyen en la negociación online y en el rendimiento de la cartera del inversor.

Más información aquí