Un investigador de la Universidad de Huelva capta el interés internacional por su modelo sobre el trading online

El profesor Juan José García Machado recibió el Premio Feside a la Mejor Investigación en Finanzas otorgado en el XXXVII Congreso Anual de Aedem, que tuvo lugar en la Universidad de Vigo. La Academia Europea de Dirección y Economía de Empresa (Aedem) le concedió el Premio a la mejor ponencia en investigación en el área financiera por su trabajo titulado Análisis empírico de la Sonrisa de Volatilidad en las opciones sobre el índice EURO STOXX 50.

Gracias a esta distinción, la doctora María Luisa Saavedra, investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) y presidenta de la Comisión de Investigación de la Fundación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, contactó con él para que impartiera una conferencia a finales del año pasado, en colaboración con esta entidad. El interés por dicha ponencia radica en que la Comisión de Investigación de la Fundación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aglutina a los CEOs y responsables financieros de las principales empresas mexicanas, con más de 1.300 miembros repartidos por 20 ciudades de todo el país.

Este instituto le ha distinguido por su colaboración en la creación de un modelo para el estudio del trading online, consistente en un sistema de ecuaciones estructurales basado en mínimos cuadrados parciales, metodología que aplica Machado en sus investigaciones. En concreto, presentó un modelo que tiene en cuenta diferentes variables que influyen en la negociación online y en el rendimiento de la cartera del inversor.

Con él se pretende explicar, a través de unas variables manifiestas o indicadores, “cómo la frecuencia de negociación, la calidad del conocimiento, las expectativas de resultados personales, la experiencia como inversor online, etc. influyen en el rendimiento de la cartera; además de mostrar el efecto moderador que el nivel de ingresos y el patrimonio financiero de una economía doméstica tiene en esa relación entre la frecuencia de negociación y el rendimiento de la cartera”, argumenta Machado.

Los resultados mostrados en la conferencia “tuvieron un gran éxito y aceptación, mostrando una vez más el talento y compromiso investigador de los integrantes que conforman la Universidad de Huelva, una institución que apuesta por crear un conocimiento útil y práctico para mejorar la sociedad”, declara.

Todo esto ha sido posible gracias a la vocación divulgativa e investigadora del profesor García Machado, cuyos logros además le han permitido la experiencia de ser el director general de Universidades de la Junta de Andalucía. En este sentido, destaca que “fue una etapa y una experiencia enriquecedora profesionalmente que le permitió obtener una perspectiva más amplia del mundo universitario”.

Trabajar involucrado en temas como el Distrito Único Andaluz, las pruebas de acceso a la universidad, la implantación de nuevas titulaciones, etc., fueron algunas de sus funciones en el desempeño del cargo. “Ha sido algo muy enriquecedor, porque desde la Universidad nosotros nos dedicamos a nuestras clases, a nuestra investigación y a tareas de gestión desde un ámbito académico, y esto fue un salto cuantitativo y cualitativo muy grande”, declara García Machado.

Esta experiencia previa como director general de Universidades le hizo retomar su actividad docente de la Universidad de Huelva con nuevos aires, con más energía y motivación. Para García Machado, la vuelta a la Onubense ha sido como “volver a casa, −era algo que echaba de menos−, impartir clases, volver a conectar con alumnos, compañeros y la actividad investigadora eran cuestiones que quería retomar”.

En relación a la investigación, destaca lo siguiente: “Yo creo que el retorno fue con ganas de hacer mucho, porque venía de una actividad muy frenética y no podía perder ese ritmo. Y entonces lo dediqué precisamente tanto a las tareas docentes como investigadoras. Y de hecho, el año pasado fue un año muy productivo desde el punto de vista no sólo docente, sino también investigador, donde publicamos hasta cuatro artículos en revistas científicas prestigiosas y participamos en varios congresos nacionales e internacionales”.

En enero publicaron un artículo en un journal que se llama Technological and Economic Development of Economy (TEDE), que está en el primer cuartil de la Web of Science y Scopus. “Hicimos un trabajo con un modelo PLS-SEM donde explicábamos cuáles son las variables que influyen en la relación causa-efecto entre la demanda de servicios tecnológicos y de innovación por parte de las empresas en colaboración con la Universidad”, explica García Machado. Este fue un trabajo muy interesante que aportó información especialmente relevante a nivel de transferencia de conocimiento y a nivel de demanda de servicios tecnológicos por parte de las empresas.

Ante esa perspectiva positiva de querer seguir aportando a la Universidad de Huelva un conocimiento y enseñanza de calidad, lanza un mensaje a los futuros investigadores, docentes y alumnos: “Que aprovechen la oportunidad que les brinda una institución de calidad, que por sus dimensiones es una universidad muy cercana, y que a partir de ahí desarrollen todas esas ideas, todos esos proyectos de investigación y, por supuesto, esté presente la atención a los estudiantes. A los alumnos les diría que se animen a unirse.Tenemos una oferta académica muy amplia y con el grado en Medicina que se va a implantar, cubrimos parte de esa gran área del saber que son las Ciencias de la Salud, que era la que nos faltaba”.