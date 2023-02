Las noticias más destacadas de este domingo 12 de febrero en Huelva

El Goya que ha recibido este 2023 la onubense Manuela Ocón; la victoria del Recre contra el Sanluqueño; los vencedores del Carnaval Colombino; la importancia de la mujer investigadora en la Universidad de Huelva en el marco del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia o el caso de Stemdo, la startup onubense que formará en Huelva a los profesionales de la multinacional Appian, han centrado la actualidad informativa del día.

Repasamos las informaciones más relevantes de la jornada en cinco titulares.

La onubense Manuela Ocón gana el Goya a la Mejor Dirección de Producción

Triunfo onubense en la gala de los Goya celebrada este sábado en Sevilla. La onubense Manuela Ocón (1973) se alzó con el premio a la Mejor Dirección de Producción gracias a su trabajo en la película Modelo 77. Se trata de una cinta dirigida por Alberto Rodríguez, con quien la onubense ya trabajó anteriormente en largometrajes como La Isla Mínima o Grupo. Gracias a esos dos trabajos ya fue nominada a los Goya. Ahora por fin se ha alzado con el reconocimiento. Ocón es además premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

La vieja verde, FP, La jugada maestra y Dejad que los niños se acerquen a mí ganan el Colombino

La comparsa La vieja verde, de Huelva; la murga FP, de Valverde del Camino; el coro La jugada maestra, de Huelva, y el cuarteto Dejad que los niños se acerquen a mí, de Huelva, ganan el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino en sus respectivas modalidades.

En segundo lugar quedan la comparsa Los garrapata, de Huelva; la murga El regalito de mi hermana, de Huelva, y el coro Sale la fiera, de Sevilla. Por su parte, la murga Los FM: Hoy no me puedo levantar y la comparsa El ejército de Dios, ambas de Huelva, obtienen el tercer premio, y la murga To pa mí 'Los interesaos', de Punta Umbría, y la comparsa Vigía, de Huelva, quedan en cuarta posición.

Las mujeres investigadoras conquistan la Universidad de Huelva

A todos nos suena el nombre de Marie Curie, física, matemática y química pionera en el campo de la radiactividad. Fue la primera mujer (y la primera persona en la historia) en recibir dos Premios Nobel en distintas especialidades: Física (1903) y Química (1911). A lo largo de la historia solo ha habido cuatro premios Nobel mujeres en Química y dos en Física. Solo dos. "Las mujeres desafortunadamente han sido pocas las reconocidas, pero su influencia ha sido decisiva para el conjunto de la sociedad", explica José Enrique García Ramos, director de Investigación de la Universidad de Huelva, en el marco del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Todas estas féminas son, hoy en día, espejos en los que se miran las grandes investigadoras de la Universidad de Huelva. No han recibido un Nobel pero se dejan la piel por hacer del mundo un lugar mejor aportando luz en las distintas áreas del saber.

Crónica Recre-Sanluqueño: El líder de la otra liga

Ser primero es prácticamente imposible. Es bueno asumirlo. Se tienen que dar tantos condicionantes que a estas alturas más allá del normal compromiso público que hay que mostrar pocos son los que creen que se pueda conseguir. Hay dos ligas en la competición del Recre. Una es la del Antequera que descuenta jornadas para el ascenso directo cada semana. Tiene esa velocidad de crucero que adquieren los equipos lanzados. La otra es la de los demás. En esa manda el Recre. Hay una pelea entre otros cuatro o cinco equipos por tomar posiciones para el play-off. Es lo que espera en mayo.

Los primeros tres meses de competición y algún despiste fueron suficiente para ceder un terreno irrecuperable. Ahora la lucha está en asegurar una segunda plaza que aporte ventajas cuando en mayo toque disputar la fase de ascenso. Dos rivales están identificados como los principales enemigos. El UCAM va lanzado. El otro es el Atlético Sanluqueño que visitó el Nuevo Colombino.

Stemdo formará en Huelva a los profesionales en la tecnología de la multinacional Appian

El talento no tiene fronteras ni código postal. Como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. Para ello es necesario un proceso de detección, captación y desarrollo en el entorno propicio para que cada persona pueda completar su potencial. Con esa premisa nació Stemdo en Huelva hace poco más de seis meses. Surgió como una startup que persigue la creación de un ecosistema de empleo digital basado en la capacidad de los profesionales locales.

n este tiempo la expansión de la compañía le ha permitido cumplir sus objetivos, duplicar el personal en sus instalaciones y abrir la puerta a alianzas con firmas de primer nivel.Los resultados son evidentes. Appian, empresa tecnológica líder en automatización de procesos y cotizada en el Nasdaq de Nueva York, ya ha firmado un acuerdo con Stemdo para que se convierta en su primer Educational Partner de habla hispana en el mundo; lo que situará en Huelva la primera entidad formativa certificada de Appian en España. El objetivo de la firma es ofrecer a las empresas perfiles cualificados para sus necesidades tecnológicas.

