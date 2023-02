Stemdo formará en Huelva a los profesionales de la multinacional digital Appian

El talento no tiene fronteras ni código postal. Como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. Para ello es necesario un proceso de detección, captación y desarrollo en el entorno propicio para que cada persona pueda completar su potencial. Con esa premisa nació Stemdo en Huelva hace poco más de seis meses. Surgió como una startup que persigue la creación de un ecosistema de empleo digital basado en la capacidad de los profesionales locales. En este tiempo la expansión de la compañía le ha permitido cumplir sus objetivos, duplicar el personal en sus instalaciones y abrir la puerta a alianzas con firmas de primer nivel.Los resultados son evidentes. Appian, empresa tecnológica líder en automatización de procesos y cotizada en el Nasdaq de Nueva York, ya ha firmado un acuerdo con Stemdo para que se convierta en su primer Educational Partner de habla hispana en el mundo; lo que situará en Huelva la primera entidad formativa certificada de Appian en España. El objetivo de la firma es ofrecer a las empresas perfiles cualificados para sus necesidades tecnológicas. La alianza permitirá en un primer momento formar a 200 personas, pero sin límites. La intención es que el trabajo común les permita crecer de forma exponencial. Y todo ello desde Huelva. La demanda de talento especializado en Appian está aumentando en todo el mundo, duplicando cada año el número de organizaciones que utilizan esta plataforma y los desarrolladores certificados de la firma están cada vez más solicitados al utilizar una nueva forma de crear aplicaciones a través del low-code. Empresas como el Santander o las administraciones públicas utilizan sus aplicaciones.Miguel González, vicepresidente de Iberia y Latinoamérica, y Óscar García de Andoin, director de alianzas de Appian, han estado visitando las oficinas de Stemdo en Huelva, y han realizado un encuentro conjunto con el alcade Gabriel Cruz que ha confirmado su apoyo a proyectos como Stemdo, recalcando los acuerdos entre el consistorio y la startup.

Este acuerdo va a permitir a Stemdo sumar profesionales digitales expertos en Appian al ecosistema: “Nuestra misión es aportar nuevos perfiles a un mercado digital en sobredemanda y nos pusimos como requisito centrarnos en tecnologías punteras. Appian es una plataforma perfecta para eso: tecnología puntera en rápido crecimiento y con falta de perfiles”, indica Juan Manuel Barrionuevo, presidente de Stemdo.El respaldo al proyecto iniciado por Alfredo Montilla refuerza el planteamiento estratégico de la compañía: “El recurso más escaso es el talento. ¿Cómo puede ser que en un sitio donde tenemos este talento, no lo explotemos?”. El nuevo modelo digital permite deslocalizar sectores tan cualificados como el informático. Dónde vivir ya no es una exclusión a la hora de competir. De hecho, “ya estamos importando a profesionales de otras provincias”.Appian a nivel global, pero en concreto en la península y Latinoamérica, está creciendo con fuerza. “Este crecimiento acentúa la necesidad de perfiles con conocimientos específicos y Stemdo tendrá un papel clave como habilitador de este crecimiento”, afirma Miguel González, vicepresidente de Appian para ambos territorios. Así, esta alianza permitirá formar a más de 200 perfiles Appian en España en los próximos tres años.La propuesta de la startup consiste en crear una plataforma de talento digital que habilite nuevos pools de talento, en concreto, en regiones donde no existen estos empleos y normalmente el paro es alto. De hecho en tan solo 4 meses, ya cuentan con 40 stemdoers en Huelva que se han formado en Cloud&DevOps, y los últimos en incorporarse, en Appian. “La apuesta de Stemdo por Appian es total. Queremos ser la palanca clave para que los clientes y el resto de partners de Appian crezcan de forma flexible y eficiente. Ya estamos formando a nuestra primera clase de stemdoers que estarán certificados en la próximas semanas”, explica Alfredo Montilla, CEO de la compañía.