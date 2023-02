La vieja verde, FP, La jugada maestra y Dejad que los niños se acerquen a mí ganan el Colombino

La comparsa La vieja verde, de Huelva; la murga FP, de Valverde del Camino; el coro La jugada maestra, de Huelva, y el cuarteto Dejad que los niños se acerquen a mí, de Huelva, ganan el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino en sus respectivas modalidades.

En segundo lugar quedan la comparsa Los garrapata, de Huelva; la murga El regalito de mi hermana, de Huelva, y el coro Sale la fiera, de Sevilla. Por su parte, la murga Los FM: Hoy no me puedo levantar y la comparsa El ejército de Dios, ambas de Huelva, obtienen el tercer premio, y la murga To pa mí 'Los interesaos', de Punta Umbría, y la comparsa Vigía, de Huelva, quedan en cuarta posición.

El premio Dedal de Oro, al mejor disfraz, se concede a la comparsa La vieja verde, la murga Los FM: Hoy no me puedo levantar, el coro La jugada maestra y el cuarteto Dejad que los niños se acerquen a mí, de la capital onubense. En cuanto al primer premio al Mejor Pasodoble a Huelva, éste se otorga a La vieja verde, y el segundo, a Los garrapata.

Fue una intensa noche de carnaval, que se desarrolló desde las ocho de la tarde de este sábado hasta las seis menos cinco de la madrugada de este domingo. Tras entonarse en el interior del Gran Teatro el Himno del Carnaval Colombino, la sesión carnavalera comenzó con un homenaje póstumo a Roque Rodríguez, autor y director de Carnaval, insignia de oro y pregonero del Carnaval Colombino. Tras más de veinte años volvió a actuar la comparsa de la Peña La Máscara para este emotivo homenaje con una antología, entre los componentes cuatro del grupo de 1984, con el que inició la andadura por el Carnaval Colombino, aunque en 1983 presentó Los Viejos, una chirigota que actuó en Palos y con la que se recorrió las calles de Huelva reuniendo dinero en pro de la fiesta.

También a Roque Rodríguez el coro La jugada maestra le dedicó uno de sus tangos, un tango dedicado a "todo lo que tiene que tener un carnavalero para que esto siga adelante". Se guardó además en esta sesión carnavalera un minuto de silencio por Julio Pardo, una gran figura del Carnaval de Cádiz, fallecido este sábado.

En el caso de la murga El regalito de mi hermana, de Huelva, el homenaje póstumo fue para el periodista Jesús Quintero en forma de pasodoble.

En las letras de los finalistas hubo críticas a la falta de valores, al sistema educativo y a la sanidad pública. Respecto a esta última, el coro sevillano Sale la fiera reclamó a nivel andaluz más instalaciones, equipamiento, mejores sueldos para los sanitarios e incremento de personal, mientras que un espontáneo del público añadió "queremos un Materno Infantil para Huelva". La falta de apuesta de las administraciones por Huelva no faltó en las coplas carnavaleras así como los ataques que los humanos realizamos a la naturaleza, de hecho en el tipo de La vieja verde se quiere reflejar cómo el ser humano "ha maltratado y masacrado la naturaleza por su propio interés y beneficio" y que ésta resurge entre la basura y los desechos.

Por otra parte, en esta final se cantó a Huelva y a su carnaval. Hubo un pasodoble de la murga FP, de Valverde del Camino, para un autor de Carnaval onubense, Jesuli Perojil, y en sus cuplés la murga mencionó a otros carnavaleros de la capital onubense. La comparsa El ejército de Dios le dedicó un pasodoble al comentarista de Carnaval Federico Pérez. Veinticinco minutos después de que terminaran las actuaciones el jurado dio a conocer el fallo.