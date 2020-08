Cómo es el negocio de la compraventa de trabajos universitarios en España

¿Alguna has suspendido un trabajo universitario por no cumplir con el plazo de entrega? ¿Estás trabajando y no te da tiempo a presentar tus trabajos? La compraventa de trabajos universitarios se ha convertido en la actualidad en una opción a la que muchos estudiantes optan al no poder cumplir con los plazos de entrega que especifican las diferentes universidades, sobre todo en trabajos finales como el TFG y el TFM. Los motivos y las razones por las cuales los estudiantes deciden optar por la compraventa de trabajos universitarios son varias, al igual que las opciones y tarifas que ofrecen las diferentes empresas dedicadas a la generación de contenido académico e intelectual.

En este artículo te explicamos todo lo que tiene que ver con la compraventa de trabajos universitarios y las prestaciones que suelen incluir la contratación de estos servicios. Si te estás planteando comprar un trabajo universitario, entonces sigue leyendo.

¿Qué es la compraventa de trabajos universitarios?

La compraventa de trabajos universitarios es un servicio bastante joven que surgió en los últimos años a través de internet. El mismo se basa en la compra de todo tipo de trabajos universitarios con el fin de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de tener un documento original y en poco tiempo. Por lo general, los trabajos universitarios más demandados son los Trabajos Fin de Grado (TFG) y los Trabajos Fin de Máster (TFM), aunque también hay algunas empresas que se dedican a ofrecer —además—, otro tipo de servicios como la venta de Proyectos Educativos de Centro (PEC) y otras actividades universitarias. Ejemplo de ello es TusTrabajosUniversitarios, la cual cuenta con 5 años de experiencia en este sector. Esta empresa especializada en la elaboración de todo tipo de trabajos para la universidad destaca, además, por tener un servicio exprés para cumplir con las emergencias universitarias de los estudiantes que apuran hasta el último momento y que, finalmente, no tienen la posibilidad de cumplir con los plazos estipulados por los centros universitarios.

Y es que el servicio de emergencias universitarias es algo que caracteriza a este tipo de empresas debido a que la mayoría de los estudiantes deciden optar por la venta de trabajos en situaciones desesperadas —cuando no llegan a tiempo de presentar sus tareas—, aunque, como explicábamos más arriba, los motivos son muchos y muy variados.

¿Son originales los trabajos universitarios comprados en España?

Por lo general, la garantía de originalidad es uno de los sellos que distingue a estas empresas. Esto es así debido a que se trata de trabajos universitarios específicos que el alumno plantea directamente al tutor que se le asigna desde la plataforma online —o profesor especializado en la materia—. Además, en muchos casos el alumno tiene la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento online y de plantear dudas, cuestiones e incluso sugerencias si lo desea. Ahora bien, para proporcionar una mayor confianza a los clientes hay algunas empresas que incluyen el número de teléfono en su página web a través del cual los estudiantes tienen la posibilidad de contactar con los responsables para plantear todo tipo de preguntas relacionadas con este servicio que factura en España de manera legal.

En cuanto a la calidad que ofrecen los trabajos universitarios realizados por dichas empresas, lo cierto es que esta suele ser alta. La mayoría de empresas que tienen como actividad laboral la compraventa de trabajos universitarios están capacitadas para dar respuesta a las exigencias e indicaciones de universidades de prestigio como la Udima.es, la UCM, UMH, etc. Algunas de las empresas se atreven a garantizar —así mismo— una nota igual o superior al 8 por el trabajo que realizan, aunque todo depende del tiempo del cual dispongan.

Confidencialidad de los estudiantes

La privacidad de los estudiantes en este tipo de empresas es fundamental para evitar malos entendidos y sorpresas. El proceso desde inicio a fin es absolutamente confidencial, ya que en ningún momento aparece reflejado el nombre y otro dato personal del cliente. Por lo general, lo único que suelen pedir este tipo de empresas a sus clientes es un correo electrónico a través el cual se concreta el servicio. A continuación, las revisiones y modificaciones del trabajo pueden comunicarse por esta vía o a través de las plataformas online y chats privados que habilitan estas empresas para poner en contacto a profesor y estudiante de forma anónima. Incluso por teléfono móvil, si así lo desean.

¿Cuánto suele costar el servicio de compraventa de trabajos universitarios en España?

La respuesta es depende. El precio por la compra de un trabajo universitario suele variar dependiendo del tipo de trabajo en cuestión, ya que no es lo mismo un Trabajo Fin de Grado o un Trabajo Fin de Máster que un texto académico de menor categoría. En el precio también suele contemplarse la calidad exigida por la universidad en cuestión. Es decir, si el trabajo debe contar con un número de fuentes específicas, entrevistas propias, etc. Otro aspecto que determina el precio final del trabajo universitario es la cantidad de palabras y el número de páginas. Algunas empresas estipulan el precio en base a la cantidad final de páginas que debe tener el trabajo universitario. En este caso, suele haber una tarifa específica dependiendo del tipo de trabajo que se realiza. Es decir, si se trata de una actividad universitaria cualquiera, si es un TFG, si es un TFM e, incluso, si es una actividad del instituto —no todas las empresas cuentan con este servicio—.

Por lo general, los precios no suelen ser demasiado elevados teniendo en cuenta la importancia que estos trabajos pueden tener en el futuro del estudiante y en su vida profesional a partir de ese momento. Cada empresa ofrece unas tarifas específicas que pueden ser fijas —y aparecen especificadas en la web—, o variables —por lo que es necesario concretar las características del cada trabajo universitario previamente para que pueda ser analizado por empresa—. En este último casos suele ser necesario rellenar un formulario para solicitar información.