Huelva tendrá por primera vez en la historia un musical sobre la romería de El Rocío

Este mes de julio se estrena en el Foro Iberoamericano de la Rábida el primer musical sobre El Rocío. Contando con más de 100 artistas, El Rocío, el musical sumergirá al espectador en la historia de la romería más grande del mundo, El Rocío. Se trata del primer musical dedicado a la exaltación de la Virgen, María Santísima de las Rocinas, según nos cuenta Jessica Pinto, una de las principales organizadoras del evento. El argumento de la historia es, por primera vez, la propia devoción rociera.

Para el autor del espectáculo, José Luis Carrillo, "El Rocío es una perla que emerge en Doñana, que a su vez es el paraíso". Establece un paralelismo entre lo que acontece cada primavera en el Parque Nacional de Doñana, con la llegada de las aves migratorias, acogidas por las especies autóctonas el tiempo que permanecen allí, y lo que pasa en la aldea de El Rocío, cuando son los habitantes del pueblo los que acogen a los peregrinos.

Se trata del primer musical del mundo con la sevillana como protagonista, pero con un carácter innovador que no acostumbramos a ver. Un show con iluminación en tres dimensiones y temas inéditos, exclusivos de la obra. El argumento avanza desde el año 33 con la crucifixión de Cristo, haciendo un recorrido por la evolución de la música hasta nuestras actuales sevillanas.

En palabras del director, "la música es la verdadera protagonista, es la evangelizadora, la encargada de llevar el mensaje al pueblo". Además, tal y como exponía Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, "la música es uno de los pilares de El Rocío, ya que representa la manera que tiene el pueblo andaluz de rezar a su Virgen, con lo que es la que mejor refleja el sentimiento de los almonteños".

Para el proceso de selección de los actores, Carrillo se rodeó de personas que creyeran en la obra, que se emocionaran con ella. Para coordinarse, como eran muchos, decidieron realizar ensayos de las escenas individualmente mientras Carrillo se encargaba de que tuvieran sentido como parte de un todo. "Esto ha sido sin duda lo más difícil, que los artistas consiguieran ver que todo al final iba a enlazarse y a tener sentido, a pesar de que no pudieran ver el conjunto en los ensayos", aseguraba el director. Además, se trata de artistas totales, ya que cantan y actúan al mismo tiempo.

La obra comenzará su gira este verano, empezando en Huelva, cuna de El Rocío, aunque el objetivo del autor es ofrecer el musical a cualquier hermandad que ofrezca un teatro. Carrillo asegura que "van a querer verlo fuera de Huelva". "En nuestra tierra El Rocío está interiorizado pero a los demás les vamos a enseñar un Rocío que no conocen, otras emociones que no han experimentado. Vamos a mostrarles los sentimientos de los habitantes del pueblo, para entender también cómo lo viven ellos. Vamos a contar por qué es parte de nuestra tradición, reflejar el enorme cariño a la Virgen. Es nuestro refugio, y vamos a enseñarles a verlo como tal, fuera de la romería, de la fiesta".

La función tendrá lugar el 28 de julio a las 21:45. Las entradas están disponibles y pueden adquirirse desde 10 euros en la web de Giglon. Un 10% de lo recaudado se destinará a la Hermandad Matriz de Almonte.

El autor

José Luis Carrillo está en un grupo de sevillanas desde hace 24 años. Cuenta con más de 200 temas grabados por diversos artistas del género, tales como Manguara, Pepe el marismeño, Onuba, Retahila o Las Soles.

Es autor de Rocío, Lunes de Pentecostés. Se trata de otra obra inédita en la que narra todo el Lunes, desde el domingo hasta el atardecer. Es la primera vez que se muestra cantada la procesión de la Virgen. Igualmente fue guionista de Siete siglos de espera, editado por el Ayuntamiento de Almonte, disco en el que se hace un recorrido sonoro por los momentos vividos en el traslado de la patrona almonteña.

También ha escrito una novela: El día que murió mamá, que trata sobre la persecución de sueños, las adicciones afectivas y de sustancias y también están convirtiendo en musical. Además, en 2022 fue exaltador de la Romería de El Rocío por petición de la Hermandad Matriz de Almonte, que le apoya en todos sus proyectos.

Con Rocío, el musical, el autor hace un llamamiento. Asegura que el mundo de las sevillanas necesita un cambio radical o terminará muriendo. "Hay que ser más generoso con el arte. No podemos esperar que nos dé si no le ofrecemos. En todos los espectáculos de sevillanas de los últimos 40 años los artistas cantan y se van y ese no es el camino". Su musical presenta una propuesta cultural que rompe con los cánones establecidos.