Las multas de la zona ORA afectan a más de 20.000 onubenses

La cifra es escalofriante. Más de 20.000 onubenses están afectados por la masiva llegada de multas de la zona ORA que se remontan desde 2005. Un hecho que ha creado una evidente alarma social, ya que hay personas que suman en sus notificaciones alrededor de 4.000 euros, y que ha causado que la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Villadeamigo, tenga que ofrecer una rueda de prensa para explicar todos los pormenores de lo que ha sucedido con esta cuestión.

La teniente de alcalde no ha dudado en señalar al Partido Popular como responsable ya que las cargas económicas de estas multas "corresponden a hace muchos años y son fruto de la nefasta gestión llevada a cabo por el PP todos estos años". Así, ha repetido, en distintas ocasiones, que es un "dardo envenenado, otro regalito que nos han dejado".

María Villadeamigo no ha dudado en reconocer que la gente está enfadada "con razón" a la vez que entiende su malestar. "Si yo genero una multa hoy, en 4 años como máximo tengo que tenerla resuelta. Es una vergüenza". La teniente de alcalde asegura que ha sido la primera sorprendida ya que se llevó "las manos a la cabeza" cuando recibió una notificación electrónica con "un montante importante de deuda" desde 2005 hasta 2014. "No es normal que un ciudadano reciba hoy multas del año 2005. Y yo soy la primera que lo pongo de manifiesto y pido explicaciones por escrito".

Y es que su preocupación y su ocupación, ha explicado, "no sólo es tener que sacar esto a la calle sino garantizar el derecho de todos los ciudadanos de Huelva y exigir responsabilidades a quien se las tenga que exigir".

La socialista ha señalado que pidió explicaciones en una concatenación de escritos durante los últimos meses. El primero de ellos tras recibir la notificación electrónica fue dirigido al director de ingresos de la Recaudación de la Inspección Municipal en el que Villadeamigo expuso "en relación con la propuesta que me ha sido remitida de aprobar este cargo importante, ruego informes respecto de si por parte de la recaudación municipal se ha constatado que no ha prescrito. Igualmente que se me informe respecto al motivo por el cual continúa a día de hoy abierto el procedimiento recaudatorio".

La comunicación electrónica fue llevada a cabo, ha recalcado Villadeamigo, con "las mismas personas que estaban antes de llegar nosotros, es decir, que conocen perfectamente el funcionamiento interno de esta administración". En respuesta, la jefa de sección de recaudación municipal le informó que no constaba que estas deudas se encontrasen prescritas. Y estimó que debía seguir con el procedimiento.

La teniente de alcalde señala que seguía con su preocupación y continuó con una fiscalización interna de todos estos procedimientos hasta que "me obligan a que continuase porque eso es lo que dice la Ley General Tributaria". Aunque "sigo sin quedarme tranquila" y creó una comisión de seguimiento y adoptó un acuerdo con las medidas a realizar "una vez que esto esté en la calle" ya que se negaba "a tener que asumir esto si no está garantizada la seguridad jurídica de todos los ciudadanos".

Con todo esto, María Villadeamigo ha pedido a los ciudadanos afectados que, en las oficinas de gestión tributaria de La Orden, de Isla Chica y de la calle San Salvador, así como en las oficinas de la renta "soliciten su expediente o que interpongan un recurso" ya que con eso "se suspende automáticamente el procedimiento recaudatorio" y que pasará "a revisarse con lupa para que nadie pague lo que no le corresponde pagar".

"Acordé eso en la comisión de seguimiento. Acordé que de manera automática el Ayuntamiento facilitará el acceso a la información que conste de todas las notificaciones efectuadas, que dará plazo de un mes para formular recursos de reposición y que se procederá a la suspensión cautelar de dicha deuda de manera automática".

María Villadeamigo ha mostrado su indignación con el asunto y ha avisado que "llegaré hasta donde tenga que llegar". Que una vez que se analice expediente por expediente de cada ciudadano, "si esto se ha hecho mal pediré responsabilidades y quien me conoce sabe que no me tiembla el pulso".

El Ayuntamiento de Huelva ha facilitado a través de sus redes sociales la posibilidad de descargar in situ el formulario para la suspensión de las multas.