La mujer se abre paso en el mundo del surfcasting

La mujer sigue rompiendo techos de cristal. También en actividades donde hace escasos años era prácticamente impensable. Es la principal conclusión que puede obtenerse después de pasar un rato de pesca con la pareja formada por Óscar Jiménez y Bárbara Maqueda, que a sus 32 y 29 años, respectivamente, muestran la misma pasión, los mismos conocimientos y las mismas aptitudes en relación a su principal afición: el surfcasting.

Él es tatuador profesional y ella manicurista. Ambos, además de unidos sentimentalmente, regentan de forma conjunta un negocio en el municipio sevillano donde residen: Dos Hermanas. Pero es que además, están fuertemente unidos por su pasión hacia la pesca deportiva, a la que dedican prácticamente todo su tiempo libre, sobre todo en las costas onubenses. Tal es su dedicación común hacia esta actividad, que en los ocho años que llevan juntos aseguran que solo en una ocasión ha venido él solo a pescar porque habían operado a su perro y "con todo el dolor de mi corazón me tuve que quedar con él en casa", afirma Bárbara.

En el caso de Óscar y Bárbara la incorporación de la mujer al mundo de la pesca no es nueva ya que según asegura él, se aficionó al surfcasting porque su padre y su madre lo llevaban desde muy pequeño a pescar. Y "ella era una auténtica genia -añade- y una mujer top ten en esto de la pesca", lo cual era entonces "muy raro" porque "hace 20 años era bastante difícil encontrar mujeres aficionadas a esta actividad".

Bárbara también ha tenido precedentes familiares en este sentido, pero en su caso era solo su padre el que la llevaba a pescar, y siempre en ríos. No obstante, "cuando conocí hace ocho años a Óscar me metí más a fondo en este apasionante mundo, sobre todo en el surfcasting". Desde entonces, se ha convertido en una acérrima defensora de la incorporación de la mujer a esta actividad.

No en vano desde hace aproximadamente un año y medio ambos administran su propio canal de Youtube -Pesca de dorada Huelva 8tattoo-, que ya cuenta con casi 14.000 suscriptores y desde el que no se cansan de animar a las mujeres a sumarse a una afición que como ellos mismos reconocen ha sido tradicionalmente de hombres.

Y parece que el mensaje va calando ya que, según afirman, son cada vez más las mujeres que se animan bien a acudir a pescar con sus parejas, solas, o hasta en grupos de amigas

"Al principio me sentí un poco más extraña -confiesa Bárbara-, pero como me gusta tanto y como cada vez hay más mujeres pescando, ahora estoy mucho más cómoda, además de muy contenta porque parece que se está consiguiendo que la mujer se incorpore poco a poco a este mundo".

No obstante, prosigue, "es verdad que de vez en cuando aún nos hacen algunos comentarios machistas en el canal de Youtube, a los que no prestamos la menor atención y los cuales borramos porque no queremos caer en la tentación de contestar o de entrar en polémicas sin sentido". "Hacemos lo que nos gusta, y ya está", aseguran ambos, además de preguntarse "¿por qué no podemos compartir una misma afición?".

"De hecho -prosiguen- los dos tenemos prácticamente los mismos conocimientos en la materia y hacemos exactamente lo mismo: montamos las cañas, preparamos los anzuelos y el cebo, las lanzamos y sacamos las capturas".

Para zanjar este tema, Bárbara interrumpe la conversación afirmando querer aprovechar "la oportunidad que nos da Huelva Información para animar una vez más a las mujeres que prueben esta actividad y que aprendan sobre ella porque se disfruta mucho y te da muchas satisfacciones cuando logras una captura".

Los dos aficionados de Dos Hermanas también han querido poner en valor el hecho de pescar en pareja, lo cual para ellos "es muy bonito y gratificante lograr capturas junto a la persona a la que quieres y con la que vives". Compartir una afición, aprender el uno del otro, ilusionarse ante una nueva jornada de pesca y hasta incluso degustar juntos los ejemplares capturados con algunas de las ventajas que ambos destacan en este sentido, a la que añaden que "como entre los pescadores suele haber recelos, nosotros sabemos que nunca nos vamos a fallar el uno al otro".

EN BUSCA DE LA GRAN DORADA

La especie favorita de Oscar y Bárbara es, sin duda, la dorada, pero capturada desde escollera o espigón, aunque también desde la orilla de la playa. También les apasiona la corvina y, ya en invierno, el robalo.

El día perfecto de pesca en la costa de Huelva para ellos, sobre todo cuando vienen a por la mejor dorada, es cuando hay vientos de poniente, aunque con el día calmadito, con mucho sol, y con el agua también en calma, con una temperatura de entre 18 y 20 grados centígrados, y muy limpia. "Esas son las condiciones idóneas para coger una buena dorada", asegura Óscar, quien añade que "también influye mucho la época del año ya que las más grandes suelen darse entre los meses de septiembre y noviembre".

Hasta el momento la dorada más grande fue capturada conjuntamente entre ambos en el espigón de Huelva y pesó 4 kilos. En el caso de Bárbara su mayor pieza fue un robalo de un kilo y medio durante un temporal de invierno, lo cual aseguran, "es bastante complicado".

Por otra parte para ambos la principal característica que debe definir al buen aficionado a la pesca deportiva es que sea muy escrupuloso y cuidadoso con el respeto por el medio ambiente, tanto desde el punto de vista de la limpieza, como del de la preservación de las especies.

Y es que, según indican, "desde que llegas a la playa debes ser consciente de que hay que recoger no solo tus residuos, sino también los que dejan en los alrededores otras personas". De esta forma, "lo primero que cogemos antes de salir de casa son varias bolsas de plástico para la basura".

En materia de preservación de las especies, ambos tienen muy clara la importancia de ser "muy selectivos" ya que "no puedes llevarte las más pequeñas, incluso aunque éstas estén dentro de las tallas mínimas permitidas". Y es que para Óscar y Bárbara "tenemos que pensar en el futuro de la actividad, el cual depende de que haya pescado, y parte de eso está en nuestras manos". De esta forma, concluye, "siempre preferiremos venir a pescar y llevarnos una buena pieza, o incluso ninguna, antes que varias más pequeñas, las cuales en nuestro caso devolvemos al mar".

ALGUNOS DE LOS MEJORES TRUCOS ESTÁN EN EL CEBO

Como todo pescador, y en nuestro caso también pescadora, Óscar y Bárbara tienen sus pequeños trucos para lograr unas mejores capturas, que para ellos están en el cebo. En este sentido les gusta el cangrejo, el cual colocándolo de determinada forma en el anzuelo atrae mejor a los peces.

No obstante, prosiguen "al final el mejor truco es echarle muchas horas; conocer a la perfección las zonas de pesca; saber qué días son los mejores en cada lugar y en base a numerosos factores, sobre todo meteorológicos; y por tanto planificar al milímetro previamente la jornada de pesca". Con todo y con eso, concluye, "nada te garantiza un buen día pesca, y más si hablamos de la dorada".