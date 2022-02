El muelle iluminado sobre la Ría de Huelva

El muelle cargadero de la Rio Tinto Company es la gran estructura sobre la Ría de Huelva, la que de alguna forma conformó la imagen en estas aguas. Hoy es un elemento emblemático que la ciudad recuperó para convertirlo en paseo, aunque para ello se perdiera parte de su gran belleza como patrimonio arqueológico industrial.

Aquel muelle necesitó siempre de las muchas atenciones, que la todo poderosa compañía le dedicaba en las necesidades propias de la actividad continua.

En la actualidad, aunque no esté al uso como cargadero sí necesita de importantes atenciones de mantenimiento, lo que a veces luce poco y cuesta mucho dinero. Es fundamental esta inversión y una respuesta de responsabilidad, que es la que ha ofrecido el Ayuntamiento de Huelva para frenar la corrosión. En un acuerdo con la empresa Cepsa, en el que se compromete a poner su experiencia y solvencia para atajar este problema.

En el muelle se hizo necesario a lo largo de estos años muy diversas atenciones, ahora se habla también de la estructura de madera en tierra que ya sufriera actos de vandalismo que provocó un incendio deteriorando los grandes tablones de madera.

El muelle necesita de un acceso sin barreras para la parte alta y quizás sea aquí por donde se pueda realizar, sin afectar a la estructura ni ser chocante visualmente.

Lo que no es menos importante y de lo que siempre se viene hablando es de la unión de los dos tramos del muelle, algo por lo que está también especialmente interesado el Puerto de Huelva. En esta iniciativa es bueno que acudan todos y no demorarla, pues al final como siempre no se lleva a cabo y pierde la ciudad.

Se hace fundamental una actuación que sea respetuosa con la estructura original, nada de inventos que pretendan crear otra cosa que no sea lo que todos conocen.

El cuidado e interés sobre el muelle lo demuestra la reciente intervención municipal para mejorar la iluminación artística.

El muelle tiene su belleza y se integra en la ciudad con las nuevas luces de colores en ocasiones de fiestas y eventos. Un atractivo más en este espacio que es la ventana a la Ría tantas veces añorada y deseada.