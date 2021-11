Un misterio por resolver tras año y medio

Tres cuartos de hora. Cuarenta y cinco minutos en los que ocurrió algo que todavía se desconoce año y medio después. La desaparición de Jorge Alamillo Malavé, vecino de Valverde del Camino, mientras daba un paseo por la aldea beasina de Candón el pasado 24 de mayo de 2020, es hoy todavía un misterio por resolver. No hay teléfono móvil, ni una prenda, ni un objeto reconocible, ni una pista que dé pie a tirar del hilo. Nada. A las 11:15 de aquel día Jorge le dijo a su madre por teléfono que estaba cerca de casa, regresando; y a las 12:00 su hermano lo llamó y no respondió a la llamada. “En esos tres cuartos de hora le pasó algo”, expresa a Huelva Información su hermana, María José Alamillo.

Es duro, pero sus esperanzas no pasan por encontrar a su hermano vivo. “Por lo menos saber una respuesta. Porque es lo que digo, yo a él lo perdí, porque ya hace año y medio que no está con nosotros, pero por lo menos saber qué es lo que le ha pasado”. En este sentido, María José reconoce que tiene la “cosa” de que a él “le pasó algo o lo mismo le hicieron algo, que nunca se le puede echar la culpa a nadie, claro; o tuvo un accidente, le dio un infarto, se cayó… cualquier cosa. Y él ese mismo día en el campo pues se murió. Yo tenga esa cosa, pero claro como es una zona de mucha vegetación, de muy difícil acceso pues no se ha podido encontrar”.

Jorge Alamillo Malavé, de 41 años, 1,85 de estatura y 85 kilos. Pelo castaño y ojos marrones. Vestía pantalón corto negro, camiseta blanca con un dibujo de una montaña en el pecho y zapatillas de deporte. Esta fue la descripción que se lanzó sobre él hace año y medio para hacer lo imposible por encontrarlo. Fueron muchos días de batidas, e innumerable la colaboración ciudadana para resolver este suceso. Unidades de rescate de bomberos, efectivos del Infoca, drones, helicópteros, policías, guardias civiles, el GREA, Protección Civil, Motoclub Valverdeño, entre otros, también se congregaron para la búsqueda. “Cuando mi hermano desaparece te agarras a cualquier cosa, estás ahí como en un mundo metida y te dicen aquí y allí vas, incluso hasta Cádiz hemos ido. Ya, pasado el tiempo, incluso mucho antes, antes de pasar el año te sientas y ves que no. Mi hermano no estaba mal como para no saber quién es, como para no pedir ayuda, como para estar por ahí como un vagabundo, no”. Incluso, continúa María José, “hablo con amigos que te dicen “yo no te quería decir nada”, pero opinan lo mismo, que a él le pasó algo por ahí”.

Durante los días posteriores a su desaparición la búsqueda fue intensa por los alrededores de la desaparición -un vecino de una finca fue el último que lo vio y le indicó el camino de vuelta-, así como por diferentes términos municipales debido a distintos testimonios. El rastro del teléfono móvil también movilizó la búsqueda en un radio. Lo último a lo que se agarró la familia fue el testimonio de un vecino de la zona dijo (en septiembre del año pasado) que “en uno de los barrancos donde se perdió la pista, olía muy malamente. Entonces, estuvieron ahí mirando, lo que pasa que era una zona de difícil acceso, había que desbrozarlo; tuvieron que pedir permiso, costó mucho trabajo pero al final no encontraron nada”. Desde entonces “no tenemos nada”. Mientras, familia y amigos siguen con la esperanza de encontrar algo y siguen dando vueltas por la zona. Siguen buscando de alguna manera. “Pero también me da cosa de comprometer a la gente, en cierto modo como que te da cosa”. También, “estamos intentando organizar” una vuelta “con los amigos más cercanos por esa zona”.

María José afronta “mal” toda esta situación. “Se pasan los días y ya está. Mal, la verdad que bastante mal”. Ahora lo que más está pidiendo es, y recalca en ello, es que intenten limpiar la zona donde se le vio por última vez. “Tenemos la cosa de que está por ahí”.