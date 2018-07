El mercado de San Sebastián cerrará por obras y sin la alternativa de la carpa

El mercado de San Sebastián cerrará sus puertas para someterse a una profunda reforma y los minoristas no cuentan con una carpa como alternativa para continuar con sus negocios mientras se lleva a cabo la rehabilitación del edificio, cuyo plazo de ejecución son doce meses. A los comerciantes se les ha notificado que deben abandonar el próximo 14 de julio la plaza de abastos pero no se les ha ofrecido desde el Ayuntamiento de Huelva ninguna propuesta de reubicación viable. Así lo manifestó el presidente de la asociación Mercado de San Sebastián, Juan Carlos Salguero.

Según Salguero, llevan tiempo negociando con la Administración local y no han llegado a un acuerdo de ubicación de los concesionarios. Indicó que las opciones que les ofreció el Consistorio es que el coste de la carpa, 300.000 euros por año, lo asumieran los comerciantes, y que para ello pidieran unos microcréditos, o que acondicionen un local. Después, una vez reabierto el mercado, el dinero invertido se lo descontarían de las cuotas.

El Consistorio propone que los minoristas paguen los 300.000 euros de la cubierta

El representante de los minoristas señaló que no todos los comerciantes pueden pedir microcréditos, aparte, no se les asegura que se cumplan los plazos y que las obras estén listas en el año previsto. Además, tampoco están de acuerdo con el espacio elegido para colocar la carpa, el parque Alonso Sánchez. Consideran que ésta debería ponerse más cerca de la plaza de abastos, ya que la mayor parte de su clientela es mayor y no se va a poder trasladar hasta allí.

En cuanto a la opción de los locales, pocos de los 33 minoristas pueden costeárselo. Aparte, no quieren dividirse porque perderían su identidad como mercado.

Salguero destacó que el mercado es un edificio municipal y si el Ayuntamiento lo va a rehabilitar "es lógico que sea la Administración la que se encargue de instalar una carpa para los concesionarios". Los comerciantes exigen que coloque esta carpa para que puedan mantener sus puestos de trabajo, de lo contrario "vamos a la ruina total".

Defiende que la carpa se podría instalar en la zona de carga y descarga del mercado, en la explanada existente en el solar del antiguo Manuel Lois, o en la plaza Houston. Salguero denunció la ruptura unilateral de las negociaciones por parte del Consistorio, que "nos ha sometido con intimidación a un desalojo en ocho días", invitándoles a "quitar nuestras pertenencias o se quedan con ellas".

Indicó que "en estas circunstancias es preferible que no rehabiliten el edificio". Los comerciantes están dispuestos a movilizarse, pues sin alternativas se encontrarán en la calle. Subrayó que en otras plazas de abastos andaluzas en las que se han hecho obras se han instalado carpas. Los minoristas temen que desde el Ayuntamiento de Huelva estén intentando "acabar con el mercado de San Sebastián como ocurrió con el de La Merced".