Estas son las obras de mejora en las carreteras de Huelva llevadas a cabo por la Junta este 2023

La Junta de Andalucía ha destinado más de once millones de euros a obras en las carreteras de la provincia de Huelva durante 2023. En concreto la cifra se eleva a 11.087.404.07 euros, con actuaciones que se han realizado por toda la geografía provincial, desde Ayamonte a Almonte, desde Rosal de la Frontera a Cala, desde Puebla de Guzmán a Chucena. Así, lo han señalado este jueves el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez.

De este modo, la Consejería de Fomento ha intervenido en obras de conservación y mejora de su red de carreteras en todas las comarcas onubenses para mejorar la seguridad vial. Se han realizado actuaciones de conservación y obras y contratos en la sierra, Cuenca Minera, Andévalo, Costa y Área Metropolitana.

"Las obras han tenido como objetivo dotar de seguridad las vías, prevenir posibles accidentes, hacer más accesibles los municipios, además de generar puestos de trabajo y dar actividad a las empresas del sector de la construcción", ha afirmado el delegado de la Junta.

"La mejora de las infraestructuras viarias son una garantía para comunicar pueblos y ciudades y evitar la despoblación. Las conexiones por carretera, la facilidad, seguridad y rapidez para llegar a otros puntos de nuestra provincia, nos ayudan a ser más competitivos, más atractivos turísticamente y también a poner nuestros productos en el mercado nacional e internacional con más inmediatez. Todo ello redunda en crecimiento económico para Huelva", ha subrayado.

En materia de conservación integral de carreteras se han destinado 4.018.692,79 euros; en obras, 4.616.131,25 euros; en mantenimiento de firmes, 933.333,33 euros; en obras menores, 1.366.877,49 euros; y en nuevos proyectos de obras, 152.369,21 euros.

Asimismo, se han redactado proyectos de mejora de la seguridad vial para los municipios de Villablanca, Villalba del Alcor, La Palma del Condado y Manzanilla.

Obras de iluminación del puente del Odiel

Las obras de iluminación del Puente del Odiel "avanzan a buen ritmo", tal y como han explicado el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa y el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez.

Se trata de la actuación más significativa de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras en la provincia de Huelva durante los últimos años, con un importe de 4,5 millones de euros y que permitirá la eficiencia y sostenibilidad ambiental de esta infraestructura, así como su monitorización.

El delegado de Fomento ha detallado que estas obras se encuentran "muy avanzadas", ya que en esta semana "terminan los trabajos de eliminación de los báculos en forma de V de la antigua luminaria, y se procede a instalar la práctica totalidad de las placas solares en la zona sur del puente".

"Se trata de la mayor intervención, y casi única que se ha realizado en la más importante de las infraestructuras de transporte de la provincia por la gran afluencia de vehículos, al ser la principal conexión con las playas de la Costa Occidental", ha puntualizado el titular de Fomento.

Además, ha señalado que las previsiones sitúan en enero la finalización de las obras, pero la "intención" de la Junta es "adelantarlas a diciembre". "Vamos a intentar que en Navidad la afección al tráfico sea la menos posible. Si las obras no estás terminadas, intentaremos que las medidas sean correctoras para que los ciudadanos en Navidad no sufran retenciones", ha comentado, toda vez que ha agradecido a los ciudadanos que "han hecho caso a nuestras recomendaciones, que se han levantado más temprano con las molestias que se ocasionan, que han seguido las instrucciones de las normas de seguridad y, por tanto, que se nota en que ya las retenciones no son las kilométricas que se registraron en un inicio".

Asfaltado y rehabilitación del firme

Se han realizado actuaciones de asfaltado y rehabilitación de firme en los municipios de Palos de la Frontera, Moguer, San Bartolomé de la Torre, Calañas, La Granada de Rio-tinto, Puebla de Guzmán o Lucena del Puerto.

Pérez ha destacado las obras ejecutadas en Cala como "consecuencia del hundimiento de la carretera por un movimiento de tierra y el acondicionamiento y mejora del acceso a San Juan del Puerto por el cementerio que comenzará en esta misma semana".

Además, los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 recogen una partida económica para la ampliación a tres carriles de la carretera A-483 entre Almonte y El Rocío.

El proyecto para la ampliación de la carretera A-483 Almonte-Matalascañas se dividió en dos tramos: desde Almonte a la variante de El Rocío y desde esta a Matalascañas. Las obras que se han recogido en las cuentas andaluzas corresponden a un primer tramo de diez kilómetros en los que se construirá un carril central reversible, cuyo sentido de circulación se determinará en función de los flujos de vehículos. Estas obras incrementarán la seguridad vial y mejorará las comunicaciones entre Almonte y Matalascañas.

El presupuesto recoge también la cantidad de 8,15 millones de euros en conservación de la red de carreteras de los que 7.483.409,00 euros se dedican al mantenimiento de la red viaria.

Por último, el delegado territorial ha subrayado el trabajo realizado por el Servicio de Carreteras de la Delegación de Fomento para atender el medio centenar de incidencias ocasionadas por la tormenta Bernard en carreteras de la provincia y solventar de forma de inmediata.