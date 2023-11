Obras de iluminación del puente del Odiel: cuándo terminarán y en qué fase están en Huelva

Las obras de iluminación del Puente del Odiel "avanzan a buen ritmo", tal y como han explicado el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa y el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez.

Se trata de la actuación más significativa de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras en la provincia de Huelva durante los últimos años, con un importe de 4,5 millones de euros y que permitirá la eficiencia y sostenibilidad ambiental de esta infraestructura, así como su monitorización.

El delegado de Fomento ha detallado que estas obras se encuentran "muy avanzadas", ya que en esta semana "terminan los trabajos de eliminación de los báculos en forma de V de la antigua luminaria, y se procede a instalar la práctica totalidad de las placas solares en la zona sur del puente".

"Se trata de la mayor intervención, y casi única que se ha realizado en la más importante de las infraestructuras de transporte de la provincia por la gran afluencia de vehículos, al ser la principal conexión con las playas de la Costa Occidental", ha puntualizado el titular de Fomento.

Además, ha señalado que las previsiones sitúan en enero la finalización de las obras, pero la "intención" de la Junta es "adelantarlas a diciembre". "Vamos a intentar que en Navidad la afección al tráfico sea la menos posible. Si las obras no estás terminadas, intentaremos que las medidas sean correctoras para que los ciudadanos en Navidad no sufran retenciones", ha comentado, toda vez que ha agradecido a los ciudadanos que "han hecho caso a nuestras recomendaciones, que se han levantado más temprano con las molestias que se ocasionan, que han seguido las instrucciones de las normas de seguridad y, por tanto, que se nota en que ya las retenciones no son las kilométricas que se registraron en un inicio".