Ciudad gastronómica 2023, el mayor cocido del mundo y un programa de eventos y actividades durante todo el año que resulta sorprendente que puedan llevarse a cabo por un pueblo del tamaño de Jabugo. Hablamos con Gilberto Domínguez, alcalde de la localidad.

–¿Cómo se hace para que todo esto pueda hacerse posible?

–A veces me pregunto lo mismo y siempre me respondo que se debe al entusiasmo del equipo de gobierno del ayuntamiento, al esfuerzo y la dedicación de todos sus trabajadores y a la colaboración de un gran número de jabugueños que siempre están dispuestos a trabajar generosamente en cualquier proyecto que pueda redundar en beneficio del pueblo y de su gente.

Creo que el mejor patrimonio de Jabugo son sus ciudadanos. Con ellos nos podemos embarcarnos en cualquier empresa, por difícil que parezca.

Orgullo “Han sido 4 años duros, pero no puede haber nada mejor que ser alcalde de Jabugo, de mí pueblo”

–Hace unos días Jabugo preparó ‘El mayor cocido del mundo’ ¿Qué nos puede contar sobre el desarrollo del evento?

–No tengo adjetivos. Creo que puede decirse que fue un día memorable. Unos 4000 asistentes, un ambiente familiar y de amistad, la colaboración de un gran número de personas y de empresas y la ausencia de incidentes negativos han hecho que fueran dos días inolvidables y un incentivo para seguir celebrando este evento, siendo capaces de superar cada año lo conseguido el anterior. Ya estamos pensando en el próximo para llevarlo a cabo con un programa aún más ambicioso.

–Alcalde, ya estamos cerca de las elecciones municipales y es inevitable preguntarle por su candidatura ¿Sigue queriendo ser alcalde de Jabugo?

–Para mí no puede haber nada mejor que ser alcalde de Jabugo, de mí pueblo. He sido alcalde por la decisión democrática de los ciudadanos y estos cuatro años he podido vivir día a día, trabajando con entusiasmo para cumplir lo que prometimos en nuestro programa electoral hace 4 años. No ha sido fácil. La pandemia del COVID ha tenido un gran impacto en toda la sociedad y ha obligado a modificar las agendas de trabajo de todas las instituciones para hacerle frente. Nuestro ayuntamiento, con el apoyo voluntario de muchos ciudadanos, hizo un gran esfuerzo para garantizar los servicios y prestar apoyo a todos los ciudadanos que lo necesitaban. Tengo que aprovechar para dar las gracias a funcionarios, trabajadores y ciudadanos por su trabajo y conducta ejemplar durante la pandemia. Fue una gran lección de convivencia.Han sido 4 años duros, pero también he podido sentirme apoyado por los jabugueños en todo momento y por eso he aceptado la oferta de mi partido para encabezar nuevamente la candidatura en las próximas elecciones. Es un reto que asumo con entusiasmo, formando parte de un grupo de mujeres y hombres que quieren acompañarme en la aventura y que garantizan que podremos llevar a cabo un ambicioso programa social y económico para dar continuidad y consolidar lo logrado hasta ahora, así seguiremos creciendo como pueblo y como sociedad.

Próximamente presentaremos el programa y espero contar de nuevo con la confianza de los ciudadanos de Jabugo.

–Termina una legislatura y pronto comenzará otra ¿De qué realizaciones de la pasada legislatura se siente más satisfecho y cuáles son los principales objetivos de su programa para la próxima?

–Lo que me ha producido mayor satisfacción ha sido sentir en todo momento el cariño de la inmensa mayoría de mis conciudadanos. Si hay que destacar cuestiones concretas, me gustaría señalar el enorme progreso de la industria cárnica, que ha convertido a nuestro pueblo en el motor económico industrial de la Sierra, con el consecuente crecimiento del empleo y y del bienestar económico. Se ha conseguido así que todo sea compatible con el respeto al medio ambiente, lo que ha hecho de nuestro pueblo un destino turístico cada vez más buscado. El programa ‘Jabugo de Cuento’, además de diferentes programas de eventos artísticos, culturales y sociales desarrollados en todos nuestros núcleos de población, han sido centro de atracción de un ecoturismo sostenible.

También me gustaría destacar que hemos desarrollado un programa continuado de inversiones en senderos calles, equipamiento urbano e instalaciones de todo tipo en Jabugo, El Repilado, Los Romeros y El Quejigo , atendiendo de esta manera a las necesidades y el bienestar de nuestros paisanos.

Respecto a la nueva legislatura, quiero que el nuevo programa constituya realmente un contrato con nuestros ciudadanos y así lo manifestaré en su presentación pública. Solamente destacar ahora que los objetivos del mismo integran un plan de bienestar social , de desarrollo económico y de reforzamiento exterior de la imagen de Jabugo. En concreto, es necesario destacar que, entre estos objetivos, los más importantes son la construcción y puesta en marcha del nuevo centro de salud -para el que disponemos ya de la parcela-, su financiación y el programa urbanístico y arquitectónico.

Visibilidad “Hemos dado visibilidad a Jabugo y, como dice su lema, es un lugar que está en boca de todos”

También, un conjunto de acciones encaminadas a acelerar el desarrollo turístico de Jabugo. En este sentido, nos planteamos la creación de un número importante de plazas hoteleras y estamos seguros de que podremos llevarlo a cabo con éxito.

Tenemos en cartera un importante desarrollo de vivienda nueva, que pueda dar satisfacción a las demandas tanto de ciudadanos del propio Jabugo como de otros lugares de la comarca y de fuera de ella. Creo que esto es muy importante y que, unido al desarrollo de la industria cárnica, hacen que Jabugo pueda presumir de estar fuera de la España vaciada.

No creo que deba adelantar más aspectos concretos de nuestro programa, ya que lo presentaremos próximamente. Aun así, decir que para mí ha sido una enorme satisfacción ser el alcalde de mi pueblo y sería una satisfacción aún mayor que me renovaron su confianza los ciudadanos en las próximas elecciones. Fuerza y ganas de trabajar no me faltan.

–En la provincia de Huelva tiene usted fama de haber hecho un gran papel al frente de Ayuntamiento, y que ha convertido a Jabugo en un lugar de referencia a nivel nacional e internacional ¿Está de acuerdo con esta apreciación?

–He tenido la fortuna de compartir la alcaldía con un equipo de trabajo incansable y entusiasta, sin el que hubiera sido imposible la labor realizada. Creo que si algún mérito tengo ha sido el de actuar como coordinador e integrador de un equipo de trabajo que ha sido una plataforma para mí y que me ha permitido brillar como alcalde. El mérito de lo que hayamos hecho es un mérito compartido con mis concejales. La verdad es que teníamos una materia prima formidable, con el mejor jamón del mundo como cartel. Lo que sí hemos conseguido en Jabugo , y para lo que hemos trabajado mucho efectivamente, es para darle visibilidad más allá de la provincia de Huelva, proyectando su imagen a nivel nacional e internacional y poniendo como referencia de Jabugo , no solamente el jamón, sino también el propio pueblo tal como reza nuestro lema de Jabugo un lugar en boca de todos.