“La fusión entre la cocina dominicana y la onubense puede ser interesante”

Los sabores de Huelva e Iberoamérica se unen a través del I Congreso Gastronómico Iberoamericano de Huelva ‘Binómico’.

El encuentro, que llevará el lema 22 cocinas, una identidad, reunirá en la capital, del 25 al 27 de octubre, a 40 ponentes de 11 nacionalidades distintas, entre ellos 17 estrellas Michelin, así como periodistas gastronómicos. El programa, que tendrá formato presencial y en streaming con salida a toda Iberoamérica, incluirá diferentes ponencias, charlas y talleres, sumándose también diferentes actividades de dinamización en bares y restaurantes de la ciudad, encaminadas a involucrar a toda la población en el congreso.

Los asistentes –ya sean estudiantes y estudiosos de la materia o personas que simplemente sienten interés por el mundo de la gastronomía-, podrán presenciar ponencias como la inaugural, a cargo de la chef dominicana María Marte, todo un emblema de la cocina iberoamericana. Marte será la encargada de abrir este encuentro pionero a nivel mundial con una conferencia en la que enaltecerá la cocina de su tierra. Una cocina que, dice, poco tiene que ver con la de Huelva pero que “puede combinar a la perfección ”, asegura. La chef se considera una enamorada de los productos de Huelva y de Andalucía. Una cocina que le entusiasma y que, dice, le resulta inspiradora. En su cocina se aprecia instinto, pasión por su trabajo, dominio de la técnica y de la cocina clásica/contemporánea española.

¿Qué le parece la iniciativa del Congreso Gastronómico Iberoamericano?

Que se tome la iniciativa de hacer este primer congreso es de vital importancia para todos los profesionales de este sector. El intercambio de cultura es lo que nos hace cada vez más grandes.

¿Había estado alguna vez en Huelva? ¿Conoce la provincia?

Por suerte sí. En dos ocasiones tuve el placer de visitar Huelva y conocer su gastronomía, la cual me parece muy rica y diversa. La cocina de la provincia de Huelva me despierta un gran interés.

En general, la gastronomía de el sur de España me parece muy rica e interesante, empezando por Extremadura, con unas ricas migas; continuando por Andalucía, con su famoso gazpacho y su pescaíto frito; por Castilla La Mancha, con un rico pisto manchego; o el arroz murciano y el pastel de carne... el sur de España es todo un manjar. Y un chef grande de esta tierra es, para mí, sin duda, Dani García.

¿Le inspira el sur en su cocina?

La cocina de Andalucía no solo me inspira a mi, sino a todos los chefs creativos que sean capaces de recrear y fusionar tan ricos platos realizados con las mejores materias primas de la zona.

Si tuviera que escoger un plato típico andaluz, ¿con cuál se quedaría?

Si hablamos de un plato estrella, yo lo tengo claro: para mi sería el gazpacho. Todos los grandes chefs han intentado plasmar y recrear tan gran invento en su cocina. Sin duda alguna el gazpacho es una exquisitez. Si tuviera que elegir algún plato de Huelva o Andalucía serían el gazpacho y las patatas con choco.

¿Cree que tienen algo en común la gastronomía de República Dominicana y la onubense?

Quizás, la gastronomía onubense y dominicana no tengan mucho en común, pero yo considero que lo verdaderamente interesante y original puede ser la fusión adaptable y muy rica entre ambas.

Cuéntenos más sobre esta fusión de cocinas

Teniendo en cuenta los productos que tiene Huelva, sería todo un recto para nosotros los chefs fusionar ambas gastronomías. Adaptar, por ejemplo, unas ricas gambas de Huelva a un plato típico dominicano sería toda una odisea. Un plato que yo fusionaría sería el de las patatas con choco, sustituyendo la patata por yautia blanca. Creo que este tubérculo tan exquisito y típico de la cocina latinoamericana se adaptaría muy bien al choco.

¿Qué tiene usted que aportar en este Congreso Gastronómico pionero en el mundo?

Con mi participación en este congreso intentaré fusionar ambos países, trayendo conmigo un pedacito de mi República dominicana. El objetivo no es otro que seguir estrechando lazos y uniendo ambas culturas, en este caso, a través de algo tan importante como es la gastronomía.

Enalteciendo la gastronomía Iberoamericana. Bajo este título versará su ponencia inaugural ¿Qué puede adelantarnos? ¿Por qué ha elegido esta temática para arrancar este encuentro gastronómico internacional?

Es un gran compromiso para mi ser la chef encargada de abrir este importante congreso. Me siento muy entusiasmada y con una gran responsabilidad por delante. Espero que mi ponencia sea de gran aporte para todos los presentes. Con mi discurso me marco el objetivo, no solo de enardecer mi raíces, sino también la cocina y la gastronomía de Huelva. Será todo un reto para mí, aunque eso sí, es un reto que asumo con mucha valentía.

Recientemente ha sido nombrada 'Embajadora Iberoamericana de la Cultura', ¿Qué significa esta distinción para usted?

Haber sido nombrada Embajadora Iberoamericana de la Cultura simplemente me llena de regocijo. Que pensaran en mí, en mi humilde carrera para tan gran mención me llena de una gran alegría. En alguna ocasión dije (y sigo diciendo) que es un verdadero honor representar a Iberoamérica a través de su cultura y su gastronomía.

Fue la única chef mujer de Madrid con dos estrellas Michelin con 'El Club Allard', pero en 2018 anunció su decisión de dejarlo todo y regresar a su país para poner en marcha un proyecto de integración social ¿En qué momento se encuentra actualmente?

Cuando tomé la decisión de marcharme de El Club Allard y emprender un nuevo camino de muchos sueños por cumplir en mi país, vine con la idea de ayudar a formar a jóvenes de escasos recursos de mi país y ayudarles a crecer en el sector hostelero. Y a día de hoy puedo decir que cumplí con mi sueño. Han sido varías las chicas que se han beneficiado de este reto. Además, cumplimos con el compromiso de rescatar plantas autóctonas que se estaban perdiendo en República Dominicana y, lo más importante, las estamos dando a conocer también.

¿Se ha sentido alguna vez en desventaja en el mundo de la gastronomía por ser mujer?

Ser mujer en un mundo de hombres no es nada fácil, pero siempre pienso que la peor lucha es la que no se hace, donde entra un hombre cabe perfectamente una mujer y en varias ocasiones lo hemos demostrado, aunque a día de hoy nos podemos dar cuenta de que son más los hombres que las mujeres en nuestra profesión. Siempre recuerdo cuando me preguntaban en mi restaurante que dónde estaba el chef. Y yo respondía: "Yo soy la chef". En más de una ocasión me han dicho que era imposible que yo hiciera aquello. Pero a pesar de todo, aquí estoy.

¿Cree que su historia sirve de inspiración para muchas mujeres cuyo sueño es llegar a donde usted está hoy en día?

No solo creo que sirvo de inspiración para otras mujeres, sino que a diario recibo mensajes en los que me lo dicen y es algo que me llena de mucha alegría, sabiendo que empecé desde tan abajo y hoy en día muchos me consideran todo un ejemplo a seguir. Me encantaría que me recordasen siempre de esa forma. Alguien que del suelo al cielo.

¿En qué momento se encuentra actualmente? ¿Puede adelantarnos nuevos proyectos?

Ahora mismo me encuentro en un momento muy bueno de mi vida. Tengo tiempo para todo. Dirijo mi propia empresa, la cual lleva por nombre 'Cocinera feliz' y estoy enfocada en un nuevo concepto creado junto a los ches Amilkar Gonell y Pamela Gonell. Acabamos de romper el récord Guinness del mangu mas grande servido del mundo (un plato que es icono en la gastronomía dominicana) en el Flavor Fusion Fest, una organización que promueve, apoya y celebra las experiencias de arte culinario que integran comunidades. Además, puedo contarles que tengo varias propuestas de restaurantes, tanto en España como en Santo Domingo. Creo que ya es tiempo de volver a las andadas.