La línea Huelva-Zafra vuelve a estar operativa tras su reforma integral y los trenes comenzarán a circular oficialmente en otoño

Ya lo anunciaba el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el pasado mes de abril. La finalización de la mejora integral de la línea férrea Huelva-Zafra llegaría a finales del último trimestre del año y se han cumplido los plazos. Las obras que impedía la circulación de trenes en la línea férrea han culminado y "ya se puede volver a circular", por ello, ya se han iniciado los trabajos, por parte de los operadores ferroviarios, para que la línea vuelva a entrar en funcionamiento, previsiblemente "en otoño", tras dos años de actuaciones.

Así lo confirmaba Adif, que ha explicado que tras la finalización de las obras en lo que respecta a la circulación en sí, los distintos operadores ferroviarios de mercancías y viajeros están realizando sus adaptaciones para volver a iniciar en breve los recorridos.

No obstante, en cuanto a la señalización, las obras de renovación integral de la vía que afectan a un trayecto de 90 kilómetros entre Jabugo y Huelva principalmente, están "en su mayor parte concluidas" y se sigue trabajando en la instalación del nuevo sistema de gestión de la circulación y de telecomunicaciones y otros trabajos que "ya no requieren el corte de la circulación".

Las obras comenzaron en el año 2022 y el corte de la vía se realizó el 1 de julio de 2023 ante la necesidad de levantar toda la instalación ferroviaria para su renovación.

Además, desde Renfe han señalado que se está trabajando conjuntamente con Adif en el estudio de los horarios y el número de trenes que circularán por la vía, y se espera que "pronto" se pueda terminar de perfilar. Por otro lado, han precisado que, además, se están ultimando todos los trabajos para la puesta en funcionamiento de la vía, como es el caso de la homologación de maquinistas.

La subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha asegurado que "la hora de Huelva ya está aquí y los compromisos del Gobierno están llegando". En este sentido, ha celebrado que "la Administración esté cumpliendo con las propuestas", recordando que los trabajos de reforma integral de la infraestructura han contado con una inversión del Gobierno central de 240 millones de euros.

"Se han modificado todas las estructuras, desde carriles, vías, traviesas, estaciones... para intentar mejorar, ahorrar tiempos de espera, que los trayectos de viaje sean cada vez más cortos, incrementar la velocidad, mejorar todos los sistemas de soporte en los carriles y también invertir en seguridad", ha explicado.

Ha indicado, además, que "se ha implementado un cambio al que llamamos sistema de telefonía, que conecta directamente con los centros de recepción de Adif" y ha anunciado que, "si todo va bien, este otoño lo vamos a poder inaugurar y poner en marcha el servicio. La intención es que haya más logística y un mayor número de viajes".

Una infraestructura "fundamental" para el Puerto de Huelva

El presidente del Puerto, Alberto Santana, ha celebrado que la línea ya esté operativa (aunque en pruebas) y ha asegurado que "estamos muy contentos con este último trabajo que se ha hecho a nivel de ferroviario". Para la entidad portuaria, ha dicho, "es importante porque somos el Puerto que más trenes mueve en Andalucía. Estamos en torno a 2.000 trenes, tanto por la salida a Huelva-Sevilla, que conecta con Córdoba y con Madrid, y hacia el norte. Y también era muy necesaria esa actuación que ha hecho Adif en la línea Huelva-Zafra. Por ello, estamos muy contentos con cómo ha terminado".

Ahora, ha resaltado, "tenemos que volver a hablar con ellos, con Adif y Renfe, además de con los operadores, para volver a normalizar esa línea que tantos éxitos nos ha dado, siendo una salida fundamental para el Puerto, con los operadores que tenemos, para esa comunicación con Madrid y hacia Europa a través de esa línea".

Santana ha recordado que "Para nosotros es fundamental para ser más competitivos con el transporte de mercancías que vienen de Extremadura". En estos dos años de obras en los que la línea ha estado cerrada, dice el presidente del Puerto que no se han producido pérdidas, "pero sí ha influido a nivel de engranaje, a nivel de las entradas y salidas del tren por el Puerto de Huelva. Durante las obras, muchas mercancías se derivaban por la línea de Sevilla, pero ahora los operadores podrán elegir o bien por una línea o por la otra. De esta manera, volvemos a normalizar el servicio".

Además, se ha referido a "la apuesta del Gobierno de España que quiere hacer con la llegada del AVE, que para nosotros es fundamental".