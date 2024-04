Los jóvenes de Huelva creen que podrían reducir el consumo de vapeadores si un influencer lo aconseja

El Colegio de Farmacéuticos de Huelva acogió este viernes la jornada Riesgos para la salud del vapeo en adolescentes, actividad englobada en la iniciativa Si vapeas, no wapeas que promueven la UGC Huelva Centro (el conocido popularmente como Centro de Salud Casa del Mar) y el citado Colegio profesional sanitario, en la que se ha abordado, entre otras cuestiones, la percepción que tienen los propios jóvenes del vapeo y el papel que pueden desempeñar, desde los propios docentes en centros educativos o sanitarios de la Farmacia Comunitaria o la Atención Primaria, en la prevención y reducción de este hábito insano.Tras la inauguración oficial de esta jornada –en la que participaron el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la subdelegada del Gobierno, Mª José Rico; la delegada de Turismo, Comercio, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, Pastora Giménez, y la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, el director de la UGC Huelva Centro, Carlos Fernández, y la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, Esther Vázquez-Limón– la primera mesa (Aprendiendo de los adolescentes) tuvo por protagonistas a tres alumnos del IES Pablo Neruda, que compartieron su percepción personal en torno al uso de los cigarrillos electrónicos.

Aunque en los centros escolares está totalmente prohibido el uso de vapeadores y se sanciona a los alumnos que los usen en los mismos, quedó claro que esto no es suficiente para controlar el consumo e incluso en la venta entre los escolares, dada la facilidad para acceder a este tipo de dispositivos (de venta en supermercados, tiendas específicas, internet, etc.) y la inexistencia de controles ni etiquetado que adviertan de las sustancias que contienen ni de sus riesgos.En base a la experiencia expuesta en esta cita, los jóvenes tienen la percepción de que no necesitan ayuda profesional para cesar en el consumo de vapeo, aunque luego presenten recaídas continuas. Aseguraron que las charlas que les ofrecen por parte de sanitarios y otros perfiles similares les resultan poco productivas, ante lo que toma especial relevancia la posibilidad de transmitir de información a través de sus iguales (adolescentes referentes de grupos) o influencers en redes sociales.En esta mesa también destacó la conexión existente entre los adolescentes y su profesor ponente, Julio González, que propició un diálogo sincero y que demostró la importancia de que los docentes fomenten la comunicación con sus alumnos al margen de lo meramente académico, a través de sus habilidades en el área de la inteligencia emocional.Asimismo, también quedó de manifiesto el papel fundamental que pueden desempeñar a este respecto las Enfermeras Referentes de Centros Escolares en el fomento de la promoción de hábitos saludables y la búsqueda de los alumnos referentes que puedan realizar las formaciones en cascada a sus propios iguales.La segunda y última mesa de la jornada Riesgos para la salud del vapeo en adolescentes ha permitido profundizar en las estrategias y recursos sanitarios para prevenir y lograr la deshabituación del vapeo y/o tabaquismo. En este sentido, Francisco Javier González, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, destacó el papel del farmacéutico como agente sanitario cualificado para ofrecer, no sólo un consejo básico para el cese del vapeo, sino también una intervención más avanzada coordinada con el médico de familia. Usar la amplia red de farmacias y su accesibilidad para estar intervenciones podría ser incluso una herramienta a tener en cuenta para aliviar la demora que a veces puede presentarse en Atención Primaria, teniendo en cuenta que iniciar la terapias para el cese del vapeo de forma temprana, cuando el paciente está suficientemente motivado para ponerlas en marcha, aumentará sin duda sus posibilidades de éxito.