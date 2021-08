¿Cómo iniciar tu primer negocio? Asesoramiento para emprendedores

El 2020 es un año que pasará a la historia: La pandemia de Coronavirus afectó la vida de todos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Además, dejó su huella en la economía nacional y mundial.

Tampoco fue un buen año para los emprendedores, el número de nuevas empresas y de aquellas que tenían poco tiempo en el mercado (start-ups) alcanzaron el nivel más bajo en cuanto a su desarrollo. De hecho, el único soporte ante dicha situación fue intentar mantenerse en pie con préstamos rápidos para no tener que quitar dinero del capital, reducir el salario de los trabajadores o decidir recortar personal. En definitiva, fue una situación complicada para muchas empresas, donde la clave estaba en no desanimarse, incluso en un período de incertidumbre tan prolongado que parece que seguirá manteniéndose (en cierta medida) hoy en día. El asumir que muchas veces en la vida se deben correr riesgos para poder seguir adelante, fue uno de los pensamientos que dio más fuerza y valor a estos empresarios. Otro de los pensamientos que dio fuerza por sacar a flote los negocios fue el de que un período de crisis también puede ser una oportunidad para introducir cosas nuevas, experimentar y realizar cambios positivos. Esto llevó a que muchas personas no solo innovaran en la forma en la que trabajaban, sino a que se reinventaran y propusieran nuevas formas para generar ingresos.

En España, 9 mujeres de cada 10 hombres deciden emprender, no solo por la falta de empleos disponibles, sino por la búsqueda de nuevas alternativas profesionales. Este número ha ido aumentando constantemente en los últimos años y no hay ninguna razón por la que esta tendencia no deba continuar. Las principales razones por las que las mujeres deciden emprender se pueden resumir en dos: por necesidad y por la búsqueda de nuevas oportunidades. Siendo la primera, un poco más peligrosa ya que las estadísticas muestran que el emprendimiento con ese motivo de base está propenso al fracaso. Sin embargo, durante el coronavirus, fueron muchas las mujeres y los hombres que decidieron emprender y expandir sus áreas de negocio en plataformas virtuales, ya que esto les permitiría ampliar su alcance y, por ende, su área de mercado.

¿Qué impide iniciar un negocio propio?

Las principales razones por las que las personas no se atreven a emprender son por el miedo, la inexperiencia y la falta de capital. Para emprender por primera vez, es recomendable leer tantos libros sobre desarrollo personal y empresarial como sea posible. Esto, ayudará a descubrir que el miedo es natural, toda la gente que ha logrado tener éxito en sus negocios ha tenido que lidiar con este tipo de sentimientos antes de comenzar y durante el proceso de crecimiento de la empresa. El miedo es una sensación que va a estar presente a lo largo de todo el proceso de generar ingresos a través del emprendimiento, lo importante es saber controlar y redirigir los miedos a una dirección constructiva.

Otro motivo que detiene a las personas para generar ingresos es la inexperiencia, pero, nuevamente, hay soluciones simples para esto. Encontrar un socio comercial o un mentor con más experiencia es una vía positiva para saber de qué manera empezar a construir una empresa. Conectar con otras personas emprendedoras ayudará a darse cuenta de que están dispuestas a ayudar. Todo lo que se necesita hacer es establecer contactos activamente, participar en eventos, talleres y comenzar a construir una red de personas con la misma mentalidad.

Por último, la falta de dinero puede ser la principal razón para que no se decida emprender. Por ello, encontrar socios comerciales con capital, buscar inversores o solicitar un préstamo son soluciones que aportarán estabilidad económica y que pueden ayudar a que no se descarte la idea de emprender. Para un producto financiero, se puede acudir a un préstamo bancario o un préstamo no bancario. Si la cantidad que se necesita es mayor, se debe optar por un préstamo bancario. Por otro lado, si el modelo de negocio no requiere una inversión grande, se pueden considerar los préstamos rápidos no bancarios. Estos son préstamos de alto rendimiento con tasas de interés razonables y, además, son más fáciles de obtener. Antes de solicitar un préstamo, es necesario comparar las ofertas disponibles.

Es importante recordar que no existe una receta universal para el éxito en la vida ni en los negocios, simplemente se deben probar cosas diferentes y adaptarse a medida que se emprenda a nuevas informaciones y habilidades.