La influencer Anabel Domínguez, de 'No soy lo que ves,' triunfa en España rompiendo el tabú de la discapacidad

Lo que hace años comenzó como una nueva moda, el fenómeno "influencer" es hoy toda una profesión en boga de la que viven, de manera muy holgada, los llamados creadores de contenido. Profesionales que han hecho de su forma de vida un producto o, en muchos casos, una filosofía seguida y compartida por una amplia comunidad de usuarios. Y, como en la vida fuera de la red, en Instagram también hay para todos los gustos. Moda, gastronomía, tendencias, lifestyle... una gran variedad de estilos. Porque si algo bueno tienen las plataformas sociales, es que dan cabida a libertad de expresión abriendo las alas a la diversidad y haciendo posible que se conozcan historias inspiradoras capaces de cambiar el mundo.

Eso quiere Anabel Domínguez, con su perfil 'No soy lo que ves'. "Normalizar lo que es normal". Anabel tiene distrofia muscular de cintura, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de la masa muscular, lo que conlleva una debilidad. "Es una enfermedad que va a peor y cuyo desenlace es la silla. Pero no existe el dolor, ni tengo que estar todo el tiempo en el médico. Digamos que me ha tocado la mejor parte de la distrofia. Por desgracia no hay tratamiento, pero con fisioterapia y un buen estilo de vida, se lleva bien. Mi madre siempre decía: no hay cura, pero mientras llega la cura, hay que ser feliz", contaba a este periódico.

"Cada vez hay más referentes con discapacidad y eso ayuda a muchas mujeres"

"Hola, hola!!! Me llamo Anabel y soy una chica enamorá de la vida y preparada para ella. En este canal descubrirás como es vivir con discapacidad. Mi día a día, viajes, reflexiones. Todo ello con mucha energía y sobre todo ¡Mucho amor y pasión por la vida!". Así es como se presenta en su canal de Youtube, donde cuenta con más de 2.300 suscriptores, que se suman a quienes también la quieren, siguen y apoyan desde Instagram, una comunidad que supera ya los 75.200 usuarios.

Una carrera meteórica que comenzó hace unos tres años y que ahora sigue ampliando. Y es que Anabel, sevillana felizmente afincada en Huelva, ciudad de la que siempre hace gala en sus perfiles sociales, no solo ayuda a la gente compartiendo su vitalidad y simpatía a través de las redes, sino que triunfa ofreciendo relevantes charlas motivacionales a lo la largo de toda la geografía nacional.

"Ahora me dedico también a las charlas y las conferencias. Estoy muy contenta porque he encontrado un formato que jamás imaginé, pero que me encanta y me hace muy feliz. Estoy cumpliendo un sueño que jamás había imaginado", confiesa. En sus conferencias, Anabel habla del proceso hacia la aceptación, pero ahora también está trabajando a nivel interno haciendo talleres con las empresas relacionados con la diversidad y la inclusión. "Por ejemplo, ahora estoy con la Fundación Randstad como conferenciante y con ellos hablo de la inserción de las personas con discapacidad al mundo laboral". Además, el pasado mes de noviembre, tuvo el honor de impartir una charla TED, de una organización sin ánimo de lucro estadounidense dedicada a difundir “las ideas dignas de ser difundidas". Esta para ella ha sido la más importante. "La más personal. Hablaba de algo que nunca había hablado que es cómo he vivido con el tiempo, porque tengo una enfermedad que va a peor y cómo conseguir tenerlo de mi parte. Cómo conseguí aceptar mi enfermedad y entender muchas cosas que no me permitían ver con claridad. Ha sido la charla profesional y personal más bonita que he dado".

Mi enfermedad es un hándicap que no me repercute ni personal ni profesionalmente. Llevo una vida totalmente plena".

Algo que compagina con otros proyectos que la mantienen, dice, "muy ilusionada", ya que, aunque aúno es del todo consciente aún, poco a poco la joven se está convirtiendo en toda una referente. "Yo siempre me propongo como meta todos los años ser referente en el mundo de la discapacidad. Y este año me preguntó Saúl, mi novio, ¿enserio te marcas eso como una meta? Porque él ya me ve como un referente en este mundo y me enorgullece. Es un trabajo de fondo al que hay que ponerle mucho cariño, porque hay muchos creadores de contenido, y hay que currárselo. Pero estoy satisfecha de ser un punto de referencia en estos momentos".

Hacia una sociedad más accesible gracias a la creación de contenido

Cada día, asegura Anabel, el acceso a los lugares está más a la orden del día y en este sentido "la gente que nos dedicamos a concienciar nos estamos dando cuenta de que todo cada vez es más accesible. Eso me hace muy feliz. Estoy viendo una parte importante de conciencia en la sociedad que, indiscutiblemente, viene a raíz de la labor de crear contenidos".

Con todo, asegura que ella "no encuentra ningún obstáculo" a la hora de poder desarrollar su trabajo porque en "mi día a día no vivo pensando que tengo una enfermedad. Desde el momento en el que la acepté fui consciente de que le tengo que dar el sitio que le tengo que dar, pero no voy a los lugares pensando en ella y no me limita en nada, más allá de la accesibilidad que es adaptable. Mi enfermedad es un hándicap que no me repercute ni personal ni profesionalmente ni en mi vida. Llevo una vida totalmente plena".

Sueño con correr la maratón de Nueva York con mi novio Saúl y mi amigo Adolfo

Y aunque su sueño es "correr la maratón de Nueva York con mi novio, Saúl, y con mi amigo Adolfo", la influencer es consciente de que "en realidad ahora está viviendo su propio sueño". "Siempre quise ser periodista y nunca lo estudié porque me dio mucha vergüenza mi apariencia pero ahora mi parte más comunicadora está satisfecha. Es un trabajo privilegiado, bien remunerado que también me da calidad de vida y me hace poder estar con mi familia".

Su objetivo dentro y fuera de las redes

Su único objetivo con 'No soy lo que ves' era ser el referente que ella nunca tuvo. "Cuando empezaron las redes sociales y yo a ver cómo mi cuerpo cambiaba jamás encontré a nadie como yo. Y creo que eso es vital y esencial, que todo el mundo se pueda encontrar y reconocer y creo que ahora mismo estamos en una etapa en la que todo el mundo tiene la posibilidad de verse reflejado en alguien".

A Anabel la siguen muchas chicas con discapacidad y le motiva saber que las motiva y ayuda. "Estamos en una etapa bonita en la que se puede decir que las mujeres estamos representadas, aunque eso no quiere decir que no tengamos un rol en riesgo de exclusión, porque es mucho más difícil llegar a todo y porque de nosotras no se espera nada", lamenta. Sin embargo, sí sabe que "es un proceso que también llegará a buen puerto, ya que cada vez hay más referentes con discapacidad y eso ayuda a muchas mujeres".