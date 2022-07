Las infecciones más comunes en las piscinas y playas de Huelva

Las playas de la provincia de Huelva enamoran a onubenses y turistas, un amor que se hace más estrecho, aún si cabe, cuando llega el verano. Las altas temperaturas del período estival exigen encontrar una vía de escape del hogar y son el mar de la costa o, en su defecto, el agua de la piscina, las opciones más atractivas para refrescarse y pasar un agradable día veraniego.

Ante la oleada de bañistas que ponen rumbo a las playas onubenses en verano, el Jefe de Servicio de Salud Pública en Huelva, Pedro Hurtado, advierte en Huelva Información "de la importancia de tomar una serie de recomendaciones que eviten los gérmenes como las bacterias o los hongos, así como las irritaciones y escozores fruto de la sal del mar o el cloro de las piscinas.

En cualquier caso, los servicios de salud de la provincia de Huelva, dependientes de la Junta de Andalucía, velan por la seguridad de la Costa onubense con controles periódicos del mar. Del mismo modo, también se cuidan, con mucho mimo, las piscinas al objeto de que "tengan unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas".

Tanto es las playas como en las piscinas las partes del cuerpo más expuestas son, según explica Hurtado, "los ojos, los oídos, las partes íntimas de la mujer, la piel y los pies", mientras que el perfil de la persona más predispuesta a desarrollar una patología en este sentido es el comprendido por los mayores, las embarazadas y la población vulnerable.

Respecto a los riesgos oculares, el Jefe de Servicio de Salud Pública en Huelva sostiene que "la conjuntivitis es la infección más habitual". Puede surgir por el cloro o sal, o bien, por portar lentes de contacto. La recomendación sanitaria contempla que, en el momento del baño, "se eviten las lentillas y, en caso de ser imposible, que sean desechables y se protejan con gafas acuáticas". A su vez, Hurtado insiste en la importancia de una "correcta higiene" a la hora de poner y quitar las lentes.

Los oídos también se pueden ver dañados por "un exceso de humedad" o por "bacterias". Los menores son más propensos a sufrir otitis "porque suelen disfrutar de baños prolongados y, además, tienen un conducto auditivo más corto", de ahí que, según Pedro Hurtado, "sean necesarios el uso de tapones, un adecuado secado del oído y la reducción del tiempo de baño".

Sobre las partes íntimas de la mujer, desde Salud explican que la vagina puede tener bacterias y hongos tras el baño. Por ello, resulta importante, "además de una buena higiene y una ropa de baño adecuada y no muy apretada", un "buen secado de los genitales, así como evitar estar mucho tiempo con el bañador mojado".

También pueden aparecer hongos en los pies, una circunstancia más frecuente en las piscinas cuando "caminamos descalzos por vestuarios o en las inmediaciones de las mismas". En este sentido, Pedro Hurtado recomienda "siempre" las chanclas para caminar y un completo secado de pies.

Por último, la piel se puede ver daña por el cloro y la sal, cuando no se encuentran en los niveles idóneos. En estos casos es indispensable "ducharse antes y después de cada baño y no compartir toallas con otras personas", con ánimo de prevenir al máximo una infección.

Sobre la viruela del mono, infección de origen no humano que se ha propagado por diferentes puntos de España, siendo Huelva una de las provincias que ha logrado esquivarla, Hurtado considera que "es muy difícil que se transmita en piscinas y playas porque no hay un contacto tan estrecho". Igualmente, es una viruela que no presenta unos niveles de incidencia elevados, por lo que "no supone un problema en estas zonas de baño", finaliza.