Los hoteleros piden compromiso a las administraciones para que la costa esté preparada en marzo

Las buenas perspectivas para la temporada estival que se acerca no aleja las reivindicaciones del discurso de los hoteleros. No son nuevas: se centran en la adecuación del litoral para la llegada de turistas, no sólo en temporada alta sino en los meses previos.

El secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, dice que “todavía la Administración mantiene la idea equivocada de que todo comienza el 20 de junio, pero ni la temporada empieza ese día ni termina el 30 de septiembre”. Hay un periodo previo, y posterior, en el que se trata de romper la estacionalidad estival que lastra el desarrollo del sector en la provincia. Barba asegura que los empresarios hacen cada año “un gran esfuerzo” por mantener a punto y abiertos sus establecimientos hoteleros, pero que pocas veces se corresponde con un trabajo similar entre todas las administraciones competentes en la dotación de servicios en la costa.

No se refiere a ninguna Administración concreta. Aclara Rafael Barba que lo mismo se trata de ayuntamientos, que de ministerios o consejerías de distintos ámbitos, a los que se pide su implicación para que las playas de Huelva ofrezcan su mejor imagen.

“Ha costado mucho trabajo que los turistas vengan a Huelva para que no se tengan hechos los deberes a tiempo”, apunta Barba, sin dar fechas concretas pero con la firme convicción de que toda la costa debe estar en condiciones para la llegada de visitantes antes de la Semana Santa, que bien podría coincidir con marzo.

Explica el directivo del Círculo Empresarial de Turismo que estos meses son muchos los extranjeros que visitan la costa onubense. “Necesitan servicios como se ofrecen a los nacionales en verano y son, además, mucho más exigentes”, asegura. “No podemos dar sensación de improvisación cada año, siempre en el último momento. Y no hablamos de grandes infraestructuras sino de pura gestión”.