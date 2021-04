Coronavirus Huelva: los hosteleros de la Costa onubense aplauden la apertura entre provincias

Los negocios hosteleros de la costa onubense han acogido las nuevas medidas anunciadas por la Junta de Andalucía tras la reunión mantenida el martes por el comité de expertos, entre la satisfacción por la apertura de provincias, lo cual les permitirá ampliar el número de clientes con las personas procedentes de otras provincias andaluzas, y la insatisfacción por los nuevos horarios decretados, que aunque les da media hora más de margen para estar abiertos por la noche, no termina de solucionarles el tema de las cenas por quedarse aún corto.

En materia de horario de cierre, aunque los clientes podrán estar un poco más de tiempo en sus establecimientos, a nivel práctico el cambio no les supone mucho, sobre todo teniendo en cuenta que éste ha quedado fijado a las 23:00 horas -hasta ahora era a las 22:30-, coincidiendo con el inicio del toque de queda, que por el momento no ha sido modificado.

Y es que desde hoy jueves se permite la actividad comercial y de la hostelería hasta las 22:30 horas, salvo en aquellos municipios en los que no puedan abrir los establecimientos considerados no esenciales por superar la tasa de 1.000 casos por cada cien mil habitantes. Una situación que por el momento solo afecta a Almonte en el litoral onubense, que hasta ayer presentaba una tasa de 1.016. El otro municipio costero onubense afectado por restricciones es Cartaya, aunque en este caso dicha localidad solo está afectada por el cierre perimetral al tener hasta ayer 567,6 casos por cada cien mil habitantes y estar por tanto en el grupo cuya tasa de incidencia oscila entre los 500 y los 1.000 casos, no viéndose afectados los horarios comerciales.

Hasta ahora, los horarios de los comercios y bares estaban marcados por los distintos niveles de alertas sanitarias. Si un municipio estaba en fase 3 o superior, los comercios no podían cerrar más tarde de las 20:00 horas, algo que ya no ocurrirá y que tampoco venía ocurriendo en la comarca de la costa onubense. De esta forma se unifica el horario de los establecimientos en toda la comunidad andaluza, lo que en cierto modo beneficiará tanto a empresarios como a clientes.

Además, en el caso concreto de la hostelería y la restauración, con las nuevas medidas los bares y restaurantes solo podrán admitir clientes hasta las 22:30 horas, pero los clientes que ya están consumiendo en ellos podrán permanecer como máximo hasta las 23:00 horas, o al menos hasta minutos antes ya que la condición del Gobierno andaluz es que regresen a sus casas antes del inicio del toque de queda, que sigue igual que hasta ahora entre las 23:00 y las 6:00 horas.

Y esto es precisamente lo que no entienden los empresarios hosteleros consultados por Huelva Información, ya que aunque la medida permitirá apurar algo más el tiempo en el establecimiento, solo podrán beneficiarán de ella aquellos clientes que residen cerca del mismo para poder estar de vuelta en casa antes de las 23:00 horas.

Lo que sí coinciden todos en destacar como muy positivo es la apertura de la movilidad entre provincias andaluzas desde este jueves, que beneficiará a los hosteleros y restauradores de todo el litoral onubense, los cuales podrán recibir a partir de ahora más clientes con la llegada de visitantes, especialmente procedentes de la provincia de Sevilla, que además son los más habituales tradicionalmente en toda la comarca.

En estos términos se manifestó ayer Ángel Carro, propietario de la cervecería El Estero de Ayamonte, quien aplaude "cualquier medida que nos permita ir desescalando las restricciones después de la mala racha que estamos atravesando".

En este sentido para Carro "todo lo que sea ampliación de horarios o apertura perimetral de territorios nos va a dar un poco más de margen", a lo que en relación al horario de cierre nocturno añade que "nos dejan un poco más y, algo es algo, aunque no mucho, pero nos deja un poco más de margen para trabajar las cenas".

Por otra parte se muestra convencido de que "no podemos desmadrarnos en estos momentos, hay que ir poco a poco, porque sería nefasto que esto se nos fuera de nuevo de las manos y nos llevase a cerrar de nuevo, eso sí que no puede pasar", concluye.

José María Plumas Barroso regenta también en Ayamonte el mesón restaurante El Plumas y el bar La Lola, y opina que con las nuevas medidas, especialmente en materia de horarios, la Junta "ha querido quedar bien, pero dejando prácticamente lo mismo que había ya que en el fondo no supone nada si se amplía el toque de queda". Y es que según añade "la gente se seguirá marchando a la misma hora para estar a las once en casa", por lo que "como hostelero este nuevo horario no me dice nada".

En este sentido asegura que, como hasta ahora, su restaurante va a seguir cerrado por las noches "porque esta ampliación de media hora no soluciona las cenas ya que a la gente no le gusta comer fuera de casa mirando el reloj".

En cambio sí considera muy acertada la apertura de provincias ya que a su juicio "en estos momentos el virus está un poco más controlado, y porque lo necesitábamos".

En parecidos términos se manifiesta Vanesa Borja, de la cafetería El Toril de Ayamonte, quien espera que con la apertura de las provincias "mejore un poco más la afluencia de clientes y tengamos un poco más de margen para facturar". No obstante, en relación a los horarios considera que se trata de una medida "incongruente" por los mismos motivos que los dos hosteleros anteriores, lo que lleva a esta hostelera a seguir dando "por perdidas las cenas o el tapeo nocturno" y por tanto a seguir sin abrir en esa franja.

Juan José Santana, del café bar El Alcaraván de Ayamonte, además de todo lo anterior, reconoce que adoptar medidas en este contexto "debe ser muy complicado y la Junta en materia de horarios ha querido quedar bien con todo el mundo".

Este empresario hostelero se muestra por otra parte convencido de que "lo importante en todo esto es la conciencia y responsabilidad de cada uno ya que, por muchas medidas y restricciones que se adopten, si no se cumplen no vamos a ninguna parte".

Lo que sí coinciden todos los empresarios hosteleros en tachar como "nefasto" es el mantenimiento del cierre de la frontera con Portugal, que está generando en una localidad donde buena parte de los ingresos proceden del cliente luso una situación insostenible para el comercio local.

Ángel Carro afirma en este sentido que "tenemos pendiente el cierre de la frontera, que para nosotros es muy importante", a lo que José María Plumas añade que "sumar la apertura de la provincia a la de la frontera ya sería un pleno al quince porque Ayamonte vive del cliente portugués". Vanesa Borja va un poco más allá y asegura que el cierre fronterizo "es un auténtico desastre para muchos negocios y bares, a lo que Juan José Santana añade que como consecuencia de ello "muchos negocios o han cerrado, o están a punto de hacerlo porque ya no pueden aguantar más".

En el otro extremo de la costa occidental, concretamente en Punta Umbría, Carmen Franco, del restaurante Camarón coincide con los empresarios ayamontinos al aplaudir la apertura de la provincia, además de señalar que los horarios "nos van a dar un poco más de cuartel, sobre todo a aquellos clientes que vivan un poco más cerca de nuestro establecimiento y quieran salir a cenar".

Finalmente en Cartaya, el propietario del restaurante Consolación, Jaime Pérez, admite que para acabar con la pandemia "tiene que haber medidas", a lo que añade sobre los nuevos horarios que "mejor media hora que nada". No obstante reconoce que esto "no va a solucionar las cenas", para lo que a su juicio "nos haría falta por lo menos poder estar abiertos hasta las 24:00 o las 24:30 horas ya que a nadie le gusta comer con la presión de que tiene que marcharse pronto". Por último, y aunque precisamente Cartaya es uno de los dos municipios costeros cerrados perimetralmente, considera que la apertura de las provincias "es muy positiva para la hostelería de la comarca en general".