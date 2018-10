El hombre que admitió quemar el coche de Hernández Cansino se desdice

A poco más de tres meses de cumplirse un año desde que un vehículo del portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, apareciese envuelto en llamas en plena calle a mediados del pasado mes de enero, la resolución del caso, lejos de esclarecerse, parece cada día más complicada

Y es que este miércoles, y en sede judicial, el vecino puntaumbrieño que responde a las siglas M.M.L. y que inicialmente confesó haber prendido fuego a dicho coche por encargo de un conocido empresario de la localidad, no solo se desdijo de tales afirmaciones negando los hechos, y por tanto que fuese el autor de dicho incendio, sino que además arremetió contra el propio Hernández Cansino, al que acusó de haberlo "manipulado en todo este tema".

En la declaración del acusado, realizadas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva y a la que ha tenido acceso Huelva Información, M.M.L. aseguró que "no es cierto que haya quemado el coche de Hernández Cansino", así como que en su declaración previa ante la Guardia Civil "no reconoció haber quemado el coche, sino que cuando lo acusaron de ese tema contestó con ironía que es el autor de todo lo que pasa en Punta Umbría".

Por otra parte afirmó que Hernández Cansino, dos meses después de haber ocurrido la quema de su vehículo, le pidió que "atosigara" al empresario, y que le pidiera dinero porque "le daría lo que le pidiera". En su relato de este miércoles en sede judicial, M.M.L. también afirma haber recibido la cantidad de 1.200 euros por parte del edil puntaumbrieño, al que asegura se encontró un día en el ascensor del Palacio de Justicia de Huelva y le dijo que "no quería que le salpicara nada", contestándole Hernández Cansino "que con él no iba a tener ningún problema".

Finalmente, M.M.L señaló que aunque el portavoz de UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría "le pagó a los dos meses desde que se quemó su coche tardó un tiempo en molestar al empresario", para concluir afirmando que "desde final de julio no había vuelto a molestar al denunciante". El vehículo de José Carlos Hernández Cansino fue quemado en la madrugada del 17 de enero de este mismo año. Concretamente a las 2.00 horas, una vecina de la urbanización de adosados donde reside con su familia "me avisó de que mi coche estaba ardiendo", según narró el propio edil entonces a Huelva Información.

El vehículo, un Volvo S60 azul claro, estaba estacionado en el Bulevar del Agua. El 112 recibió el aviso a las 2:05 y alertó de inmediato a la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos del Consorcio, que acudieron "rápidamente, pero tuvieron que dejar que acabara la combustión para poder intervenir", precisó. Hernández Cansino afirmó desde el principio que el incendio no tuvo nada de fortuito, ya que "el coche empezó a arder por la zona de atrás, no por el motor", y consideró que el hecho "está motivado por las posturas políticas que he mantenido en los últimos tiempos, para que cambie, para que me calle, pero no van a conseguir silenciarme".