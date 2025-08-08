Alarma social en Huelva tras ver "correteando libremente" hasta 20 caballos por las carreteras onubenses

Tras una reunión de emergencia en plena temporada estival, los equipos de la Asociación El Burrito Feliz han decidido, por segunda vez en sus años de existencia, activar su protocolo denominado Operación Ultimo Relincho.

Aseguran que la situación de los últimos días donde han podido observar la "alarma social desencadenada por manadas de hasta veinte equinos correteando libremente por diferentes carreteras onubenses", ha obligado a la Asociación a poner en marcha un sistema de recogida, "sin titubeos o ambigüedades", de las más de siete manadas identificadas sin control de ningún tipo, han destacado desde la asociación.

La Operación, han dicho, será comunicada en las próximas horas a la Delegación de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía en Huelva, principal responsable del control equino en las explotaciones ganaderas, así como de observar el estricto cumplimiento de la seguridad en las mismas a través de sus Oficinas Comarcales Agrarias.

También en la anterior Operación de Rescate, la Asociación trabajó “codo a codo” con la mencionada Delegación, en este caso a requerimiento de la misma. En aquella ocasión, dicen, la Delegación trasladó, con cambio de titularidad, a más de 14 equinos desde la población de Bonares hasta las instalaciones de El Burrito Feliz en Hinojos. Una operación de requisa que, por la eficacia en la ejecución, fue felicitada por la Guardia Civil en sus redes nacionales.

En este sentido, adelantan que en tan solo unas horas "se solicitará a la Delegación una reunión de urgencia para afrontar una crisis de la que ya se han hecho eco los principales medios de comunicación nacionales".

La asociación, aún asumiendo la complejidad de afrontar este problema en un mes complejo como es agosto, determina que "no es el momento de comodidades o vacaciones cuando están en, evidente, peligro la vida de las personas que se están desplazando, especialmente de noche, en sus vehículos en desplazamientos de ocio y vacaciones".

Por ello, solicitan una reunión de trabajo a la Delegación y al Seprona "para poner en marcha, de inmediato, un sistema de control y retirada de equinos que ponga fin al inasumible descontrol que está sufriendo la provincia en las últimas horas. Especialmente van a incidir en las explotaciones implicadas en accidentes por desidia manifiesta en el control de sus animales".

Explican que solo hace unos días la Guardia Civil determinaba, "en un preocupante informe", la reiteración y gravedad en hechos de este tipo, por parte de un ganadero de Bonares, implicado en un accidente con heridos por sus caballos sueltos. El mismo propietario también contaba con numerosas y reiteradas denuncias de la Policía Local. Pero, por si fuera poco, añaden, "este mismo ganadero también se encuentra imputado por la muerte de una joven en otro accidente con sus mulos sueltos".

Una situación, dicen, "inasumible, de reiteradas incidencias graves sin que nadie retirara esos equinos al ganadero mientras se producían accidentes, denuncias y una muerte, y que obliga a EBF-Doñana a exigir a la Delegaciónde Agricultura y Ganadería que, como ya se hizo hace años en la primera Operación Ultimo Relincho, requise de forma inmediata, y de forma definitiva, todos los equinos que siguen bajo la tutela del ganadero en cuestión".

La Asociación va a poner a disposición de la Junta todas sus infraestructuras y personal, reconociendo la dificultad que representa una operación de esta envergadura. Para ello ha diseñado un protocolo de urgencia donde se sugiere al Seprona que decomise dichos animales, y los traslade, sin más prorrogas, a los dos Santuarios de Recogida y Rescate que EBF-Doñana pone a su disposición. "Una urgencia motivada por la previsión de evitar nuevos accidentes graves o mortales con equinos de esta ganadería".

En previsión de que, durante las próximas horas, la Delegación tome la decisión de aceptar el protocolo, e inicie los expedientes de requisa, todo el equipo de voluntarios y voluntarias de El Burrito Feliz están acondicionando las instalaciones, trabajando incluso de noche de forma totalmente altruista. Trabajan con la idea firme de que cuando peligran, de forma inminente, las vidas de las personas, las vacaciones pasan a segundo plano”.

Los rescatistas que, indican, "no cobran nada por su esfuerzo, manifiestan que jamás se habían encontrado ante una situación de descontrol equino tan alarmante y vuelven a reiterar su disposición para volver a dar su apoyo a La Junta de Andalucía".