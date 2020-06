Los exámenes prácticos de Tráfico son ahora de forma individual

El coronavirus lo ha cambiado absolutamente todo. El día a día de la sociedad ya no es el mismo cada detalle está sujeta a las medidas de prevención y seguridad para hacer frente a la pandemia. En lo que rodea a las autoescuelas y los exámenes de conducir también. La principal novedad es que ahora las pruebas prácticas para obtener el permiso de conducción se realizan de manera individualizada, es decir, en el interior del vehículo no podrán ir más personas que el examinador, el profesor y el examinado. Antes, el resto de aspirantes iban en el interior del vehículo y por turnos se examinaba uno a uno.

Las circunstancias del coronavirus lo han cambiado todo. De esta forma, todos los onubenses que realicen la prueba práctica de circulación comenzarán su recorrido desde la Dirección General de Tráfico, y lo terminarán en el mismo lugar, a no ser que el examinador estime lo contrario durante el trayecto del examen. “Es incluso una ventaja, porque ya sabes dónde empiezas la prueba”, explican fuentes del sector a este periódico.

Otra de la novedades es que la mascarilla –guantes no– es obligatoria para todos los pasajeros del vehículo. Cierto es que conducir con la mascarilla puede resultar “incómodo” pero “no resulta determinante a la hora de aprobar o suspender” o, al menos, “a mi no me ha dicho ningún alumno que le moleste en las clases”, explica un profesor onubense. Uno de los protocolos que también se ha integrado en los exámenes prácticos es la desinfección del asiento, volante, caja de cambios y demás parte del vehículo con las que ha entrado en contacto el conductor. Esta acción se debe realizar entre una prueba y otra. También, ahora ya no se da la documentación propia de cada alumno y papeleo de la autoescuela al examinador sino que se le “muestra” –sin que tenga contacto alguna– y fuera del vehículo.

Los exámenes prácticos se están realizando en Huelva desde que comenzó el mes de junio. Se ha continuado con el sistema Capa, que ya estaba antes del estado de alarma y consiste en que Tráfico da a cada autoescuela el cupo -por minutos- de las personas a las que puede examinar cada semana.