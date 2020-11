Un estudio de la Universidad de Huelva demuestra que el eucalipto mejora la calidad del suelo

Un grupo de investigación de la Universidad de Huelva ha determinado que el suelo de una veintena de eucaliptales estudiados no sólo no ha sufrido impactos negativos sino que se aprecia en ellos una notable estabilidad en el balance de nutrientes y una mejora del pH, lo que resulta en una mejora de su calidad. Así lo afirman después de las evaluaciones realizadas en una serie de parcelas instaladas sobre plantaciones forestales productivas de la provincia onubense, que vienen estudiándose desde 2011.

Según los análisis desarrollados en los dos últimos años, se aprecia un progresivo aumento de los niveles de materia orgánica en el suelo, tanto en superficie como en profundidad. Estos resultados confirman, en eucaliptales de Huelva, lo que otros estudios sobre el eucalipto ya habían constatado: esta especie es capaz de mejorar los suelos forestales. En concreto, es la descomposición de la abundante hojarasca a sus pies, fundamentalmente, lo que actúa mejorando la base nutricional de los suelos, a los que aporta sobre todo calcio y magnesio.

Estudio del ciclo de nutrientes en plantaciones de Eucalyptus globulus destinadas a la producción de biomasa es el nombre de este proyecto de investigación desarrollado por el departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva en colaboración con el departamento de I+D Forestal de Ence. El objetivo ha sido evaluar la sostenibilidad, desde el punto de vista nutricional, en suelos bajo eucaliptales en producción para aprovechamiento de madera y biomasa.

Para Ence, este proyecto es de gran relevancia ya que le permite reforzar el seguimiento y tener la información que necesita para aplicar un modelo de gestión que garantice la sostenibilidad de su modelo productivo forestal, así como para mantener las exigentes certificaciones de gestión forestal sostenible que acreditan su labor.

Ence gestiona en Andalucía, principalmente en Huelva y Sevilla, 35.960 hectáreas de eucaliptal dedicadas a la producción de madera y biomasa, y unas 11.900 hectáreas de monte mediterráneo sobre las que trabaja de forma activa para su mejora y conservación.

El patrimonio forestal de Ence en España, unas 66.000 hectáreas, está certificado por los estándares internacionales más avanzados en gestión forestal sostenible y trazabilidad y cadena de custodia: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) en un 84%, y FSC® (Forest Stewardship Council® con número de licencia FSC-C081854) en un 75%.