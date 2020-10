La Universidad de Huelva adopta un modelo semipresencial para sus 11.500 alumnos

La Universidad de Huelva abrió ayer las puertas a los primeros alumnos del presente curso, cuyos principales ejes presentó ayer en el Campus del Carmen la rectora, María Antonia Peña, quien estimó en unos 11.500 los alumnos que cursarán sus estudios en la institución entre los grados, los posgrados y las titulaciones propias. Peña abundó en algunos aspectos ya anunciados como la adopción de un sistema mixto de clases con el objetivo de que “el estudiante no pierda ese contacto presencial con su docente y con el ambiente universitario”.

Cada centro planteará su organización en función de sus propias características así como el acceso a la aulas. En algunos casos será escalonado, de manera que previsiblemente será a mediados de este mes de octubre cuando se complete la incorporación del alumnado.

“Hay bastante normalidad” dentro de la situación “especial”, que se irá “monitorizando”, aseguró la rectora, es decir, que será sometida a constante revisión en un contexto tan volátil como el actual.

Los alumnos de la Onubense rotarán de las clases presenciales a las virtuales

María Antonia Peña recordó la apuesta que ya anunciara la institución el pasado mes de junio hacia un sistema mixto. El objetivo es la “máxima presencialidad posible” pero no absoluta porque no se pueden mantener los aforos habituales que garanticen la seguridad para los grupos más numerosos. Así, se ha articulado un “mecanismo rotatorio” en el que unos alumnos sigan las clases on line y otros desde sus casas que se turnarán por semana o por días, según establezca cada centro.

En relación a las clases, la UHU ha dispuesto también la utilización de salones de actos y salones de grado con la correspondiente adaptación tecnológica para garantizar la distancia de seguridad entre los grupos más numerosos.

La responsable universitaria explicó que el diseño del nuevo curso comenzó el pasado mes de junio “con un trabajo intenso que se quedó hecho antes de las vacaciones de agosto”. Un plan que contempla tres escenarios, el totalmente presencial “normal”, inviable en la actualidad, el plan A multimodal –con el que arranca el curso– y el plan B “porque no nos podía pasar como en marzo, que en dos días tuvimos que convertirnos en una universidad virtual sometiendo a nuestra comunidad universitaria a una presión sin precedentes”.

La opción B, asegura la rectora, “está perfectamente preparada con las vías docentes aprobadas con plan y metodología definida por si se diera el paso de pasar a la modalidad on line” aunque, prosiguió la rectora, “creo que no va a hacer falta, está ahí y ojalá no tengamos que recurrir a ella”.

“A mitad de octubre vamos a estar en pleno funcionamiento en esta opción multimodal porque algunos centros han decidido que van a esperar a que se cierre la matrícula para hacer ellos la distribución por grupos e incluso asignar los puestos en los que se tiene que sentar cada estudiante”.

Los primeros alumnos “van a empezar ahora on line mientras se cierra la matrícula y luego empezarán presencial con todo ajustado”. Una vez más insistió en que “nos ha parecido que la situación aconsejaba flexibilidad y cada decano y director ETSI ha diseñado con su equipo la mejor fórmula adaptada a sus características singulares” porque, ejemplificó, “Enfermería no tiene nada que ver con Educación o con una Ingeniería. Hemos trabajado con un marco amplio”.

El plan de la UHU contempla también el escenario 100% virtual en caso necesario

“Queremos que el estudiante no pierda ese contacto presencial con su docente y con el ambiente universitario, que este año será más prudente, más cauteloso, pero que es un valor de la vida universitaria que no se debe perder”, explicó la rectora. María Antonia Peña recordó la inmediatez con la que se tuvo que actuar tras el estado de alarma decretado el pasado marzo y añadió que en este proceso “lo que hemos hecho es dar como un salto en una línea que ya veníamos construyendo, la de la virtualización”.

Para la responsable universitaria, se trata de un elemento “útil como complemento de la docencia presencial y también para internacionalización de la universidad”. Debido a la pandemia “hemos experimentado un empujón”, de manera que “hemos tenido que poner en marcha infraestructuras, unos recursos y una formación del profesorado que antes la llevábamos pero con otra tranquilidad”.

Para la rectora, “uno de los valores de este episodio tan negativo debe ser no perder el camino recorrido. Este avance de inversiones en infraestructuras y mejoras del servicio de virtualización debemos mantenerlo cuando esto pase como un complemento muy valioso a lo que es el sentido de la universidad pública como universidad presencial. El equilibrio de ambas nos hará más fuertes en el futuro”.

En cuanto a las cifras, la rectora calculó en unos 11.500 los alumnos para este curso sumando los de grado, posgrado y títulos propios. No obstante, el proceso de matriculación está aún abierto. Ayer comenzó la de los posgrados, donde la institución, manifestó la rectora, “tiene una línea de crecimiento bastante sostenido”. Peña no prevé un crecimiento desmesurado ni tampoco pérdidas, basándose en los datos de la última PEvAU, con más estudiantes y más aprobados, que “de alguna forma recpercutirá en subida de nuestra matrícula”. María Antonia Peña valoró que esa cifra de alumnado “es lo que podemos acoger. No tenemos infraestructura para más y en esa línea nos vamos a mantener”.

Respecto a los erasmus, “hemos tenido un descenso importante y doloroso”, con un descenso del 30% de estudiantes procedentes de otros países. Sin embargo, según Peña el descenso que registra la Onubense es inferior al de otras universidades andaluzas, “quizá porque la gente se ha informado y ha visto que Huelva mantenía un nivel sanitario bueno, pero otras universidades andaluzas han perdido hasta un 50%”.

Además del previsible descenso de los estudiantes extranjeros que llegan, también baja, y mucho, el porcentaje de los que salen a hacer sus estudios fuera: “de salida hemos perdido hasta un 70% y también hemos perdido la internacionalización con otros países no europeos en los que habíamos crecido mucho en los últimos dos años. Habíamos tenido estudiantes de hasta 49 países distintos”, lamentó la rectora, quien mantiene la esperanza en que cuando “esto pase, nos recuperaremos porque la UHU está muy bien posicionada, habrá que redoblar es esfuerzo”.

En su comparecencia ante los medios en el Campus del Carmen, a María Antonia Peña le acompañaron los vicerrectores Beatriz Aranda, de Ordenación Académica, Grado y Posgrado, Manuel Maña, de Informática, Comunicaciones e Infraestructuras, Ángela Sierra, de Estudiantes, Joaquina Castillo, de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales e Isabel Rodríguez, de Innovación y Empleabilidad.