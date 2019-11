A estudio una rotonda en el cruce de Santa Marta con Rubén Darío

El Ayuntamiento de Huelva contempla la posibilidad de que el cruce viario de la Avenida de Santa Marta con la calle Rubén Darío, junto a la barriada de La Hispanidad, sea regulado por una rotonda. Por el momento ha quedado así señalado en el Plan General de Ordenación Urbana, en el que se ha aprobado una modificación puntual que afecta a una parcela en la zona, aunque de ahí a que sea realidad aún tiene un largo camino pendiente.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Huelva dio cuenta el martes de la aprobación inicial de la modificación nº 27 del PGOU, en el Pleno del 25 de septiembre pasado, sobre la reordenación de la parcela dotacional de equipamientos en la Avenida de Santa Marta y la eliminación de la rotonda definida en la modificación puntual nº 4 del PGOU, que data de 2003, con rectificación en 2007.

La glorieta que se descarta ahora en el planeamiento no ha llegado a construirse en ningún momento, aunque sí se preveía en la misma avenida, en la intersección con el llamado Callejón de la Sierpes. Se justifica esta anulación en que su ubicación, muy próxima a las edificaciones y a la rotonda principal de Huerto Paco, a menos de 150 metros de distancia, hace que no se producirían mejoras en la circulación y provocaría retranqueos innecesarios a nivel de acerados, además de que no hay una confluencia de grandes vías de tráfico en este punto.

Otra cosa es la propuesta que va pareja a esta modificación nº 27 del PGOU. Sí se considera viable la ubicación de una nueva rotonda en el cruce de la Avenida de Santa Marta con la calle Rubén Darío, coincidiendo con la entrada al Parque Moret, donde existe una intersección de varios carriles que, aseguran los técnicos municipales, precisan de una mejora en la fluidez del tráfico, con espacio suficiente, además, y alejado también de las edificaciones, para alojar una rotonda de envergadura.

Al margen de esta propuesta, la modificación del planeamiento aprobada pretende redefinir las alineaciones de la parcela dotacional existente, sin modificar sus parámetros edificatorios y ajustándose a los viarios circundantes, que toma cuerpo, sobre todo, con la eliminación de la citada rotonda proyectada con La Sierpes.

Con esta nueva ordenación se aumenta la superficie peatonal de acerados y la superficie de la parcela dotacional, pasando de 661 a 1.009 metros cuadrados, y se garantiza la fluidez del tráfico en la zona al descartar la rotonda. Con la nueva alineación se mejora visualmente el ámbito local de la barriada, evitando fachadas curvas y acerados estrechos.

Tras esta aprobación inicial por el Pleno, el expediente, que incluye el resumen ejecutivo, se somete ya a información pública durante un mes, desde este 12 de noviembre, que ha sido publicado en el BOP, momento en el que se podrán presentar alegaciones. Además se solicitará el preceptivo informe a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.