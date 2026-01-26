Estabilizan la ladera del Cabezo de La Joya afectada por la demolición de restos de una antigua casa en Huelva

Estabilizan la ladera del Cabezo de La Joya, que da a la calle San Sebastián, un tramo afectado por la demolición de restos de una antigua casa. Así lo indicaron desde el Ayuntamiento de Huelva, donde apuntaron que los muros de parte del inmueble que aún seguía en pie quedaron dañados por la borrasca Bernard, de ahí que se llevaran a cabo "actuaciones de estabilización y protección" de la ladera para garantizar la seguridad en la zona.

Está previsto que este mismo mes se lleve a cabo la estabilización del talud situado frente a la calle Virgen del Rocío, una zona que ha sufrido procesos de degradación agravados por las intensas lluvias registradas estos últimos meses, el procedimiento para acometer esta intervención, que cuenta con un presupuesto de 6.655 euros, se activó, según indican desde la Administración local, "tras detectarse un derrumbe parcial en el perfil oeste del cabezo, próximo al área de concentración de enterramientos documentados en las primeras campañas arqueológicas", una actuación que permitirá realizar sondeos arqueológicos.

La encargada de llevar a cabo la intervención es la empresa Solutioma, que contará con la colaboración de la Universidad de Huelva, que aportará asesoramiento científico y un servicio especializado de control y seguimiento arqueológico, tanto en los movimientos de tierra como en los sondeos que sean necesarios realizar. Se han establecido cautelas arqueológicas: la correspondiente al control de los trabajos de desbroce de la vegetación adherida al perfil y de las perforaciones para la colocación de los anclajes del sistema de contención; y un sondeo arqueológico en la base del talud, con la posibilidad de ejecutar un segundo, en función de los resultados obtenidos.

La intervención, para la que se da un plazo de ejecución de doce semanas, comenzará con la limpieza de la vegetación adherida al perfil y el saneado y retirada de los derrubios existentes. Posteriormente, se procederá a la instalación del sistema de estabilización.

A nivel científico, esta actuación permitirá determinar la existencia de niveles arqueológicos soterrados y, en su caso, documentar su secuencia cronoestratigráfica, incorporando los nuevos datos al registro histórico de la ciudad. En el ámbito de la protección del patrimonio, cualquier resto arqueológico que pudiera aparecer será debidamente catalogado y documentado, garantizando su conservación.