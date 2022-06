El esprint final de seis estudiantes de Huelva antes de la selectividad

"Lo que no has aprendido en nueve meses no lo vas a hacer en dos semanas", así de claro lo tiene Pedro Limón, alumno del IES José Caballero de la capital onubense a escasos días de someterse a las pruebas de acceso a la universidad. Es uno de los 2.441 estudiantes que los días 14, 15 y 16 de junio las realizarán en las siete sedes que la Universidad de Huelva ha dispuesto para ello.

Pedro escogió la opción de Ciencias Sociales en Bachillerato y aún no tiene muy claro qué grado estudiará, dependerá de la nota que saque pero será "algo relacionado con empresas". Su media es de 8,9 y admite que para prepararse la PEvAU "me hice un calendario pero no lo he seguido mucho, sí que he empezado por lo que menos me gustaba" y en ese sentido señala que "matemáticas es lo peor". A escasos días de un proceso que determinará su futuro profesional asegura sentirse tranquilo porque tiene "la sensación de que me lo sé, ahora repaso".

Nuria Fernández quiere estudiar Medicina, el gran objeto del deseo de las últimas hornadas de preuniversitarios. Promociones que han llegado a las puertas de la Universidad en plena pandemia y por ello, con el sector sanitario muy presente. Ámbito en el que se han producido las notas de corte más altas, como es el caso de la Universidad de Huelva donde, a falta de una facultad de Medicina, la de Enfermería es la que ha pedido una calificación más alta para acceder en los últimos cursos (11,779 el año pasado).

Recién salida del IES La Marisma, se presentó a los exámenes de suficiencia para subir nota y, consciente de lo que va a necesitar, ha vivido un curso "de mucho sacrificio, de no salir y levantarme temprano, pero ahora estoy en el esprint final". Llega con una media de nueve y va a por todas. Si en esta oportunidad no se da, añade, "hay más opciones para llegar a la meta, no hay un único camino".

Antes de alcanzar el Bachillerato, toda su vida escolar transcurrió en los Salesianos. En el IES La Marisma son pocos los alumnos que llegan a esta última etapa en relación con otros centros. Como resultado, Nuria valora "una atención muy personalizada, tenemos la ventaja de tener unas aulas con una ratio reducida y los profesores trabajan de una manera muy cercana".

Este acompañamiento del centro cuando ya les están soltando de la mano ha sido también muy importante para Elena García-Valdecasas, alumna del Colón Maristas. "Los profesores siempre están dispuestos a echar una mano y resolver dudas, se agradece que nos den esa confianza". Elena ha compaginado hasta ahora sus estudios con el deporte. Es jugadora de baloncesto en el Ciudad de Huelva y compite en dos ligas, "algunos sábados jugaba dos partidos", añade.

La clave para llevar todo adelante es "estar al día en los estudios" y con esta filosofía llega a la PEvAU con un 9,2. Quiere estudiar Fisioterapia, "es lo que me gusta", y como plan B, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Psicología en su especialidad deportiva. En su plan de estudios para las pruebas de acceso ha hecho hincapié en "lo que llevaba peor".

Ismael Pérez Acosta lleva su planning como un reloj ya antes de desayunar. Alumno del IES San Antonio de Bollullos y aspirante a médico o enfermero, a eso de las 10:30 de la mañana ya ha repasado alguna materia de "teoría, rindo más recién levantado" y otro tema práctico después. Intercala porque "me tomo lo más práctico como un descanso".

Su jornada en estas semanas comienza a las 8:00 y, con intervalos para comer, termina a las 20:00. Después se relaja con un paseo. De lo relacionado con las Ciencias de la Salud le gusta "todo, desde pequeño me encantaban las series de cirugía, también me gustan la pediatría y la oncología".

"Estoy tranquila, creo que voy preparada", es el ánimo con el que María Gómez, del IES Puerta del Andévalo de Puebla de Guzmán, afronta los exámenes de selectividad. Su nota media es de 9,85 y aspira a estudiar Matemáticas, "en Sevilla si me da la nota y si no, en Granada".

Ha diseñado un calendario de estudios antes del día 14 que "más o menos lo estoy siguiendo". Si no puede ser matemática, María será física o ingeniera, sus segundas preferencias. Todas materias de las denominadas STEM, que tanto se incentivan entre el género femenino, minoritario en ellas y a las que esta onubense quiere dedicarse.

Nuria Franco ha estudiado en el mismo instituto y quiere estudiar Administración y Dirección de Empresas. Conforme se acerca el día D "sí estoy más nerviosa", confiesa, pero confía en que "me sé las cosas bien". La organización que ha requerido todo este último curso de 2º de Bachillerato y la preparación anterior a la selectividad "me ha costado", así que lo ha hecho "como he podido". Es modesta, su media roza el 8 y está a un paso de entrar en la Universidad.

"Valéis mucho más que vuestras notas", decía la escritora Irene Vallejo en su artículo semanal, dedicado a los estudiantes que se van a someter a la PEvAU. Un mensaje de fuerza y confianza para las dos Nurias, María, Pedro, Elena e Ismael y los 2.441 estudiantes que realizarán las pruebas que organiza la Universidad de Huelva en siete sedes.