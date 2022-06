Atención: las instrucciones de la UHU de lectura obligada antes de selectividad

Ya está todo preparado para los 2.441 estudiantes que se van a someter a las pruebas de acceso a la universidad que organiza la UHU, como parte del Distrito Único Andaluz. Siete sedes, seis en el Campus del Carmen más el IES San Blas de Aracena para los exámenes que se desarrollarán los días 14, 15 y 16 de junio en su convocatoria ordinaria. A través de su web, la Universidad de Huelva indica una serie de instrucciones "de lectura obligada" antes de comenzar el examen, normas, algunas, que de no seguir pueden suponer la descalificación inmediata.

Entre ellas se advierte que los teléfonos móviles deben estar completamente apagados y fuera del alcance, dentro de mochilas o bolsos bajo el asiento, siempre visibles para el profesorado. No se permite ningún dispositivo electrónico ni material distinto al autorizado que pueda suponer una ayuda para el examen. Los profesores pueden comprobar la no existencia de estos materiales, incluyendo los pabellones auditivos.

Mucha atención, porque el incumplimiento de estas directrices supondrá la imposibilidad de presentarse a otro examen de la misma convocatoria y los ya realizados tendrán 0 puntos. Además, no habrá devolución de los precios ni las tasas de matrícula.

Las instrucciones determinan también que ningún alumno podrá abandonar el aula durante la primera hora del examen. Todos recibirán etiquetas de identificación que deben pegar en el lugar indicado, en la cabecera del cuadernillo de examen, además de escribir nombre, apellidos y DNI. Si ponen otra marca, la calificación será de un cero. No vale el típex, si se quiere rectificar algo, se tachará de modo que no haya equívoco en la validez o no de lo tachado.

Por último, la Universidad de Huelva advierte que deberá usarse bolígrafo azul o negro para un examen que debe realizarse en el cuadernillo facilitado. Al terminar, el alumno debe estampar su firma donde se indica.

El 23 de junio los estudiantes conocerán sus calificaciones a partir de las 9:00. De no estar conformes con una o varias de ellas, tienen derecho a solicitar su revisión. Han de saber que la final se establecerá con la media aritmética de las dos correcciones.