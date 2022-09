Erasmus españoles tirados en Italia: ¿Por qué no les alquilan pisos?

Cuando medio centenar de universitarios españoles comenzaban su aventura Erasmus en Ferrara, una provincia de la región de la Emilia-Romaña, en Italia, no se imaginaban que la mejor experiencia de sus vidas se vería truncada por la odisea de encontrar pisos en la citada ciudad. De hecho, 'No noleggi' o, lo que es lo mismo, "no hay alquileres" es la expresión en italiano que más han escuchado

Este escenario de "incertidumbre" en el que se ven envueltos tantos españoles lo explica a esta redacción Javier Marín, estudiante de Derecho en la Universidad de Huelva, quien, a modo de portavoz de sus comapñeros, relata que todo se ha vuelto cuesta arriba al toparse con los continuos "noes" de las inmobiliarias del país italiano. "En los dos primeros días me recorrí entre 30 y 40 inmobiliarias y todas me decían que ni entrase porque no tenían alquileres para universitarios de Erasmus", explica el joven onubense.

El rechazo impasible de las inmobiliarias no afecta únicamente a Javier. Dos compañeros suyos de Huelva y alrededor de medio centenar de españoles denuncian un "episodio de discriminación" en la ciudad, tal y como recoge Javier. Tanto es así, que "nos han colgado al oír que somos estudiantes e, incluso, cuando leen el prefijo +34 de España", lamenta.

El motivo por el que no les alquilan viviendas es, según explican los estudiantes, "ser universitarios". Observan una "discriminación" a los jóvenes que "llegamos desde otros países y no quieren que ocupemos sus viviendas". Asimismo, según Javier, "no estamos seguros de que sea por ser españoles también porque hemos conocido a Erasmus de otros países en la misma situación".