–¿En estos cuatro años veremos rehabilitado el cuartel de Santa Fe? ¿Será adquirida por el Ayuntamiento la antigua cárcel y puesta en servicio la antigua estación de trenes?

–En este mandato estará en obras el cuartel de Santa Fe. Pero a mí no me obsesiona ser el que termina las cosas para luego decir que yo las terminé. A mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que los proyectos se desarrollen y nos corresponde en muchos casos terminar lo que otros empezaron, en otros casos empezar y terminar lo que forma parte de tu programa y en otras ocasiones tú empiezas y lo terminan otros. Estaremos en obras en el Cuartel de Santa Fe y estará en funcionamiento la antigua estación. En cuanto a la antigua prisión, necesitamos que se resuelva y que se despeje la situación de limbo en la que se encuentra y estoy seguro de que también se hará.

–¿Cómo va a definirse el uso del cuartel de Santa Fe? En la licitación de la redacción del proyecto se habla muy genéricamente al respecto.

–Sí, porque no podemos encorsetar un uso que evidentemente tiene que ser sociocultural. Tendremos tiempo de concretarlo una vez que arranquemos porque para mí lo fundamental es poner en condiciones el continente y, de inmediato, trabajar para darle un contenido que aporte en riqueza y calidad a la ciudad desde el punto de vista social, cultural y económico.

–¿Cómo va la regularización de los puestos del mercado de San Sebastián? ¿Cuándo volverá a licitarse la rehabilitación?

–El expediente de regularización está bastante avanzado en casi todos los casos, nos quedan dos o tres por definir intentando que nadie se quede detrás. De inmediato nos vamos a poner a trabajar en el emplazamiento y la consumación del mercado temporal. Y una vez que tengamos todo eso resuelto, procederemos a la licitación. Espero que en pocos meses estemos ya con la licitación de las obras y empezar 2020 con ellas.

–El viceconsejero de Cultura anunció una revisión del proyecto del Arqueológico, del que no se sabe nada, y hace unos días el PP anunció que propondría crear una comisión para darle participación a la ciudadanía y expertos. ¿Le preocupa que pueda haber un bloqueo?

–El concejal de Cultura se pondrá en contacto inmediatamente con la Junta. No estoy dispuesto a dar pasos para atrás. No, eso ya se habló. Lo que entonces era un posicionamiento unánime de la ciudadanía, ¿ya no lo es? Precisamente el PP reivindicaba que se cumpliesen las declaraciones institucionales, las mociones y la reivindicación de los colectivos. Hubo participación. Costó mucho que el proyecto se adaptase a Museo Arqueológico y eso fue voluntad de la ciudadanía de Huelva. Y no estoy dispuesto a que se reconsidere lo que fue voluntad de los onubenses. Y si eso es así, será el PP el que tenga que explicar por qué le da la espalda a la reivindicación de la ciudadanía de Huelva y por qué quiere paralizar un proyecto fundamental y esencial. No podemos permitirnos que haga como con el edificio de Hacienda, que se paralice una nueva obra y un nuevo proyecto. Sobre el Arqueológico ya nos posicionamos y yo entiendo que lo que valía para un Gobierno socialista tiene que valer para un Gobierno del PP.

–¿En qué punto están los proyectos de rehabilitación del entorno de la Cinta y las laderas del Conquero?

–En el caso de la Cinta, el proceso desde el punto de vista de contratación está terminado y pendiente de presentación de documentación y firma de los contratos. Y en cuanto a las laderas del Conquero, ya se iniciaron las redacciones del proyecto de la zona trasera de la barriada del Carmen y el de Fuente Vieja, que abarca desde el mirador que está a la altura del IES Alto Conquero hasta lo que es la propia Fuente Vieja. Esos proyectos tienen que estar a punto de licitarse. Y se está trabajando en las demás actuaciones que tienen que formar parte de ese macroproyecto.

–La reforma del Gran Teatro y de la Casa Colón se incluyen en el Plan Turístico de Grandes Ciudades. La Junta dice que sigue adelante con el proyecto. ¿Ha habido contactos para firmar el convenio?

–Francisco Baluffo es el nuevo concejal responsable del área de Turismo y se pondrá en contacto inmediato con el titular del área de Turismo para firmar el convenio e impulsarlo. Fuimos los primeros de Andalucía en tener ese plan, que supondrá un antes y un después al contar con una estrategia turística propia en la ciudad, en la que se van a incardinar muchísimas medidas de diferente índole. Me satisface ese posicionamiento del Gobierno andaluz.

–Ante las críticas por el estado de los barrios y la suciedad, ¿qué va a hacer en este mandato para solucionar estos problemas?

–Creo que la ciudadanía ha valorado el esfuerzo que se ha hecho en llegar a los barrios y en mejorar la limpieza y la calidad del entorno. De hecho, la Concejalía de Infraestructuras tiene una pata muy importante que no se llama gratuitamente Hábitat Urbano e Infraestructuras. En este mandato queremos dar un salto exponencial desde el punto de vista de la calidad de los barrios y del centro. Yo soy muy crítico con el tema de la limpieza y creo que hay que avanzar muchísimo más. No me siento satisfecho con el grado de limpieza y es una cuestión de todos.

–¿En qué sentido?

–Tenemos que mejorar desde la ejecución del contrato de limpieza pero también desde el comportamiento cívico. Esto es una cuestión de todos. Y desde la contratación del servicio de limpieza somos responsables de que se baldeen las calles, de que se limpien profundamente las aceras. Pero la otra pata es el compromiso ciudadano. Estoy seguro de que vamos a avanzar en los dos compromisos.

–Ha reiterado desde antes de las elecciones que seguirá trabajando por la pervivencia del Recreativo. ¿Ha habido alguna propuesta de compra seria y rigurosa para comprar el club?

–Podemos hablar con mucha gente pero no puede cerrarse la venta con nadie de manera directa. Tiene que ser a través de un proceso de concurrencia pública, bien concurso o bien procedimiento negociado. Los condicionantes son garantizar que el Recreativo no vuelva a pasar por la situación que ha pasado y definir el calendario y las condiciones de recuperación por parte del Ayuntamiento de todas las cantidades que se han puesto hasta la fecha. Seguiremos abiertos a cualquier proyecto que quiera venir al Recre. Nosotros podemos explorar el posicionamiento de los proyectos empresariales porque sirven para conformar un proyecto de venta de las acciones, pero el proceso de venta siempre está abierta a la libre concurrencia de todos los inversores que quieran participar. Nosotros definimos las condiciones de venta pero para todos.

–La pregunta es obligada. ¿Díaz o Sánchez?

–No hay ninguna dicotomía. Cuando lleguen los procesos orgánicos veremos si se postulan uno o dos o tres... Y en el ejercicio democrático de las responsabilidades que como militantes tenemos todos, pues tomaremos decisiones y se conformarán órganos de gobierno que, a su vez, conformarán programas electorales con la aspiración de gobernar los distintos ámbitos de lo político.