La formación y la divulgación serán "partes esenciales" del Congreso de Hidrógeno Verde en Huelva

Huelva acogerá el I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde entre el 7 y el 9 de febrero, y su presidente, Francisco Montalbán, ha destacado que tanto la formación como la divulgación serán "partes esenciales" de este evento , ya que los proyectos en torno a esta energía verde "generarán muchos puestos de trabajo de calidad" por lo que los "jóvenes tendrán grandes oportunidades"

Montalbán ha subrayado que la formación y el talento va tener un espacio "muy importante" dentro del congreso, ya que "todos estos avances y todas estas transiciones sin personas va a ser imposible". Por ello, se ha preparado una sesión que girará en torno a estos asuntos. Así, ha adelantado que ya se han iniciado conversaciones con la Consejería de Desarrollo Educativo y FP para informar a personas, "no solamente ingenieros, sino también chicos de Formación Profesional, que van a tener magníficas oportunidades de desarrollo laboral en estas nuevas tecnologías y en esta nueva industria que se va a crear".

Al respecto, ha suscrito las afirmaciones del sector según las cuales para llevar cabo todos los proyectos que se pretenden realizar en la provincia, "se va a necesitar mucha mano de obra". Así, ha señalado que la industria genera "grandes oportunidades laborales", puesto que son "empleos estables y tecnológicos, con sueldos mucho mayores de la media normal que un joven puede tener, empleo directo, ahora mismo la empleabilidad de las personas que sepan hidrógeno, tanto ingenieros como formación profesional, es inmediata".

"Si tú tienes una formación profesional y haces un módulo especializado en hidrógeno y te especializas en algunas ramas como la soldadura, el montaje eléctrico o el software de control y control PLC, vas a tener trabajo directo. Estamos demandando personal formado y es que vas a entrar directamente en el mundo industrial con un salario adecuado, con un salario que va a dar una sociedad con mucho mayor poder adquisitivo, que es de lo que se trata también", ha apuntado. De este modo, el presidente de este Congreso ha resaltado que el objetivo es que los jóvenes "tengan un futuro mejor, mismo fin que se persigue, además, en el Congreso".

Por otro lado, Montalbán ha resaltado que la comunicación unida a la divulgación va a ser otra de las "ramas esenciales" del congreso, aunque se ha diseñado de una "manera transversal, no solo dirigida a lo meramente industrial". "Existe una necesidad de tener sensibilización hacia la sociedad, de saber transmitir el mensaje, para que no vayan opiniones mal informadas, que no tengan claro de qué se trata esto, hacia dónde vamos, qué queremos hacer. Es importante transmitir bien este asunto", ha aclarado. De este modo, el presidente del Congreso ha adelantado que se ha programado una sesión "muy interesante" sobre la imagen del hidrógeno en la sociedad y en las redes sociales, que lo va a dar una persona que "tiene muchísima influencia social", Débora García Bello, que es una divulgadora científica y una gran comunicadora que participa en un programa de televisión de ciencia en La 2 de Televisión Española.

El congreso

El I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que se celebrará en Huelva del 7 al 9 de febrero de 2024 y que está promovido por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha confirmado ya la presencia de más de 200 empresas, así como 20 asociaciones nacionales, clústeres y valles nacionales unificados. Además del apoyo institucional de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Huelva, Diputación de Huelva y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el congreso cuenta con el patrocinio de Cepsa, Siemens Energy, Enagás, Fertiberia, Exolum, Atlantic Copper, Masa, Hiperbaric, Grundfos, Veolia, Telam, Navantia e Iberdrola, entre muchas otras.

Además, contará con más de 40 panelistas, así como con la presencia de los CEO de las empresas líderes del sector y con ponentes nacionales e internacionales, quienes compartirán experiencias reales y los grandes planes de inversión en este sector. Además, se habilitará una amplia zona expositiva y un espacio de networking en el que las empresas participantes llevarán a cabo presentaciones y podrán desarrollar acciones de negocio conjunto. Un foro de encuentro y debate que nace con vocación de continuidad y que pretende contribuir al intercambio de ideas y experiencias desde el punto de vista de la industria, de la empresa, de la Administración y de la sociedad con la participación de ponentes de primerísimo nivel.