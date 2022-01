Dos embajadores de Huelva de la FP Dual

Mª Ángeles Valiño comenzó estudiando Magisterio en la especialidad de Música e Iván Blanco lo mismo, pero en Educación Física. Ahora forman parte de la plantilla de Atlantic Copper, ella como operadora de depuración y él como operador de planta. La vida de ambos ha dado un giro y ha sido de la mano de la Formación Profesional Dual, a través del Grado Superior de Química Industrial.

“Me ha cambiado la vida”, dice Iván, un nervense de padre y abuelos mineros al que siempre le picó el gusanillo del sector industrial, que ya integra y con contrato indefinido desde el pasado mes de noviembre. Junto a su compañera representan al pabellón onubense en la red de 150 embajadores de todo el país de Somos FP Dual, una iniciativa de estudiantes y graduados en esta modalidad que trabajan para difundirla y extenderla.

Sin embargo, cuando Iván Blanco empezó a trabajar como maestro en un centro de protección de menores, no sabía ni que existía la Dual. “Nada más terminar la carrera entré y allí estuve once años como educador”, pero llegó la crisis económica de 2008 y con ella “empezaron los recortes, como siempre lo primero en el tema social”. Aquello le pilló con 30 años y una niña en camino, la situación fue a peor hasta que a los seis meses de estar parado se planteó alternativas. “Buscando por internet formación con alta inserción laboral me encontré con la FP Dual”, explica, de la que le atrajo la formación en alternancia de la parte teórica en el centro educativo y la práctica en una empresa.

Ivan Blanco “Estuve once años en otro sector y ni dos años después de terminar el ciclo de FP Dual ya tengo contrato indefinido”

Tanto le gustó que a punto estuvo de inscribirse en un ciclo en Navarra aunque no hizo falta, en 2018 se matriculó en el Grado Superior de Química Industrial en el CPIFP José Luis Graíño de Palos de la Frontera y allí “nos pusieron al día de lo que era la FP Dual”. No todas las plazas eran duales pero las correspondientes a las prácticas en Atlantic Copper, sí. “La empresa me daba buena espina”, señala, y como el acceso a ella lo marcaba el expediente académico, recuerda que “no estudié más en mi vida y fui seleccionado”. Al llegar, recuerda, “estaba súper motivado, me decía ‘yo quiero estar aquí’, sólo el hecho de que te saquen del aula es como cuando te vas de excursión, veía un potencial enorme ”.

Por eso, cuando le propusieron que formara parte de la red de embajadores de la modalidad para difundirla desde su perspectiva de alumno no se lo pensó. “Vengo de lo social y creo que todo lo bueno que se pueda compartir, mejor”.

Hasta Madrid fue para la reunión en la que se creó la red, ha participado en congresos con hasta 900 empresas “que quieren escuchar la visión del aprendiz”, ha recibido cursos de comunicación e incluso ha rodado anuncios y vídeos para medios digitales, incluido uno con una charla distendida con Sol Villar, directora de Recursos Humanos de Atlantic Copper. Nada más terminar su ciclo formativo fue contratado, “estuve once años en otro sector y ahora ni dos años después de terminar ya tengo un puesto indefinido”.

Su compañera confiesa que “la química no se me daba bien”, pero desde entonces le han pasado muchas cosas. Después de Magisterio, estudió Humanidades, se marchó como au pair a Suiza y Alemania y allí “fue donde primero oí hablar de la FP Dual, pero no sabía exactamente qué era”.

Al volver realizó un máster en Prevención de Riesgos Laborales por el que realizó prácticas en MRT y Atlantic Copper y empezó a tener claro de qué iba el asunto. En ese momento, “voy a por todas” y en 2019 ya estaba matriculada en el mismo ciclo que su compañero Iván, también con formación práctica en Atlantic. Durante el segundo año del ciclo se quedó embarazada y a partir de abril continuó con sus prácticas de manera telemática.

Mª Ángeles Valiño “En Atlantic Copper nos han contratado a los siete estudiantes que hicimos las prácticas con ellos”

Dio a luz en octubre y el 29 de noviembre firmó su contrato laboral. “Me esperaron y estoy muy agradecida porque eso no lo hace cualquier empresa, se compromete mucho con los estudiantes, nos han contratado a los siete que terminamos el ciclo con ellos”. Con la covid de por medio, Mª Ángeles no ha podido desarrollar tanto su papel de embajadora, “participo a través de las redes sociales y en medios, también he contado mi experiencia en institutos porque hablas con muchos jóvenes y no lo conocen”.

“La FP Dual aúna esfuerzos de la empresa, los centros y la Administración ante el problema común del desempleo juvenil. ¿Por qué no luchamos todos?”, plantea Iván. Iván y Mª Ángeles, vidas reinventadas y paralelas en lo laboral que quieren compartir para que la red se extienda.