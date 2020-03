Por todo aquello que nos une

Afrontamos este año el Día de la Mujer en un ambiente algo desconcertante y no me refiero a los motivos de género del ámbito laboral. Con el coronavirus monopolizando nuestras conversaciones, medios de comunicación y, en definitiva, nuestras vidas, me lleva a una reflexión; hay ciertas cosas que nos unen a todos y no entienden de género, los miedos, los enemigos, pero también las oportunidades y los sueños. Dicho esto, y con el ánimo de buscar siempre aquello que une las posturas y no apalancar nuestros argumentos en lo que nos separa, me gusta analizar e imaginar el futuro laboral de la mujer en nuestra sociedad y escribir unas breves líneas de lo que firmemente creo que puede suponer los cimientos de esta situación a futuro. El desarrollo del talento genuino dentro de la organización y la igualdad de oportunidades al talento joven.

El desarrollo del talento genuino, todas las organizaciones quieren que el talento se despliegue por cada recodo de la empresa; y todos, como empleados, queremos o hemos querido tener la oportunidad de desarrollar una idea, un proyecto… Quizás es ahí donde tengamos que unir fuerzas, en oportunidades al emprendimiento y al intraemprendimiento, para que el talento luzca en las organizaciones, el talento genuino, lo que tenga que ser. Esto supone articular herramientas organizativas como liderar proyectos transversales en los que se apoya la estrategia de nuestra empresa, Atlantic Copper. Así nuestra Jefa de Grupo Químico lidera uno de estos proyectos clave para el negocio, nuestra Jefe de Grupo de Nuevos Proyectos, coordina toda la ingeniería básica de los proyectos, la Coordinadora de I+D+i impulsa la innovación en todos los ámbitos y las Jefe de Mantenimiento Basado en la Condición, analiza cada señal que sale de nuestros equipos en planta. Y esto es solo una muestra del impulso transversal del talento femenino en nuestra organización.

También nos une la lucha por conseguir “meter la cabeza”, ¿quién no ansió en su día optar por unas prácticas de estudio? En este sentido Atlantic Copper lo ha tenido muy claro. El 50% de nuestros estudiantes en prácticas son chicas.

Y si bien en Atlantic Copper aún no hemos llegado a este 50%, si podemos hacer varias afirmaciones en este ámbito. Así, tenemos presencia fémina en el 100 % todos los estamentos de la organización, y somos conscientes que manejemos porcentajes poco habituales. Con nuestro Consejero Delegado a la cabeza, el equipo del Comité de Dirección tiene un 50% de mujeres directivas. A nivel de dirección y mandos medios son ya el 38% de mujeres. Cierto es que a niveles organizativos de menor responsabilidad la presencia femenina es menor, la búsqueda de igualar las oportunidades que se brindan a los estudiantes en prácticas en operaciones han permitido que en el último año hayamos incorporado 5 operadoras a nuestra plantilla, representando el 41% de incorporación de los estudiantes que han obtenido un contrato laboral en operaciones.

Todo ello nos satisface enormemente porque es la prueba fehaciente que de que el sistema funciona. Queda camino por recorrer, pero es imprescindible saber que estamos en el camino adecuado.

Y en esta situación, donde otras noticias monopolizan las portadas, me gustaría volver a celebrar el día de la mujer trabajadora, buscando puntos de encuentro para construir un mundo más equilibrado, donde la mujer pueda posicionarse en el mundo laboral sin renunciar a ser ella misma, liderando equipos y con igual de oportunidades para entrar y desarrollar su talento, en un entorno colaborativo. En este sentido, en Atlantic Copper no cesamos en la búsqueda de nuevas fórmulas, nuevas iniciativas, nuevos proyectos que permitan a la mujer aportar codo con codo con nuestros compañeros y a los que, desde estas líneas, agradezco su apoyo y reconozco su talento. Ellos hacen que cada día ir a trabajar a Atlantic Copper sea un lujo para las mujeres que formamos parte de esta gran familia.