La editorial onubense Pábilo presenta 'Cabeza de chorlito'

La editorial onubense Pábilo presenta una nueva obra, 'Cabeza de chorlito', un álbum ilustrado creado por las autoras navarras Alicia Escribano y Patri de Blas.

“Simona tiene 8 años y la cabeza llena de pájaros: alondras, gorriones, jilgueros, mirlos… A ella le encanta vivir rodeada de trinos, observando el mundo desde las nubes, pero no todos son capaces de comprender cómo se vive con la cabeza llena de pájaros. No hagas ruido, péinate, presta atención… Estas son las cosas que le piden los adultos, pero Simona no quiere cambiar. ¿Será capaz de hacerles comprender la alegría de vivir siendo una auténtica Cabeza de chorlito?”. Es la sinopsis de ‘Cabeza de chorlito’, el álbum ilustrado, publicado por Pábilo Editorial, de las autoras navarras Alicia Escribano y Patri de Blas.

Así, a lo largo de sus 42 páginas, el bellísimo nexo entre el texto de Escribano y las ilustraciones de De Blas va narrando las vivencias de una niña que tiene algo que no acaba de convencer a sus padres y que en el cole crea más de un quebradero de cabeza. Pero Simona no se va a quedar de brazos cruzados y en el trascurso de la historia abanderará una reivindicación que pone en valor el desarrollo desde la felicidad de ser una misma más allá de los prejuicios.

Por otra parte, cabe destacar que ‘Cabeza de chorlito’ inicia una nueva aventura, ya que en 2021 fue publicado en Euskera bajo el título de ‘Txoriburu’, y ahora Pábilo Editorial se hace con sus derechos para la explotación de este cuento en castellano.

‘Cabeza de chorlito’ está disponible en librerías de toda España, en la plataforma Todos tus libros y en la web de Pábilo Editorial.

Sobre las autoras

Alicia Escribano nació en Pamplona en 1980, es autora de títulos de literatura infantil como ‘La barba de Marita’ y ‘Txoriburu’. Asimismo es coautora de ‘Peligro, animales desapareciendo’, ‘Navidad de cuento’ y ‘Etnias del mundo’.

Patri de Blas es ilustradora y diseñadora gráfica con base en Pamplona (Navarra). Desde pequeña su pasión por la ilustración ha crecido junto con ella hasta llegar a ser su profesión desde 2014. Especializada en ilustración infantil y juvenil, ha publicado una gran variedad de libros infantiles, juegos de mesa y juegos de rol a nivel nacional e internacional.