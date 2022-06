Las demandas de divorcio con acuerdo caen un 26% en Huelva

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en la provincia de Huelva el primer trimestre de 2022 se mantuvieron estables respecto al mismo periodo de 2021, con una caída del 1,5%. Hasta marzo se registraron de 312 demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. El dato más diferenciado entre ambos trimestres es el relativo al descenso de los divorcios consensuados, que han pasado de 172 en 2021 a los 127 de este año.

En 2022 el dato más numeroso es el relativo a las demandas de divorcio no consensuado, 178, que se suman a cinco separaciones consensuadas y dos no consensuadas. No se ha producido ninguna petición de nulidad matrimonial, como ya sucedió en el primer trimestre de 2021.

En el primer trimestre de 2021 se presentaron 172 demandas de divorcio consensuado, 135 demandas no consensuado, cinco separaciones consensuadas -el mismo número que en 2022- y cinco demandas de separación no consensuada.

Las 127 demandas de divorcio consensuado representan un 26,1% menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2021; mientras que las demandas de divorcio no consensuadas, de las que se han presentado 178, han aumentado un 31,8 por ciento, mientras que en las separaciones no se aprecia una diferencia sustancial.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 35 -95 en el primer trimestre de 2021-, han disminuido un 63,1%, mientras que las demandas de modificación de medidas no consensuadas, en total 112, han aumentado un 154,5% respecto al mismo trimestre de 2021 --cuando se presentaron 44--.

Se han presentado también 65 demandas de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, por lo que se han reducido en un 49% con respecto al mismo periodo de 2021 -cuando se presentaron 129- y, por el contrario, las no consensuadas (146) se han incrementado en un 33,9%, ya que en el primer trimestre de 2021 se presentaron 109.

En todo 2021 se presentaron 566 demandas de divorcio consensuado, 606 demandas no consensuadas, así como 14 demandas de separación no consensuadas y 27 consensuadas y tan solo se presentó una en todo el año para la nulidad matrimonial.